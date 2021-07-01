الفلاح في تكبيرة الإحرام مع الإمام





الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد:

فقد جاء في شريعتنا الغراء الحث على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام في المسجد ورغبت فيها ورتبت عليها الأجور العظيمة.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق)). أخرجه الترمذي في ((السنن)) وحسنه الألباني في ((الصحيحة)) (1979 و 2652) وتوسع في تخريجه.

أما ما جاء مرفوعا (لكل شيء صفوة، وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى). أخرجه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) والعقيلي في ((الضعفاء)) وضعفه الألباني وأودعه ((الضعيفة)) تحت (رقم: 4323).

وجاء أيضا (إن لكل شيء أنفة، وإن أنفة الصلاة التكبيرة الأولى، فحافظوا عليها) . أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) والبزار في ((المسند)) وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) والبيهقي في ((شعب الإيمان)). قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ((التلخيص الحبير)): وفي إسناده مجهول. وضعفه الألباني وأودعه ((الضعيفة)) تحت (رقم: 2621).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما جعل الأذان الأول ليتيسر أهل الصلاة لصلاتهم، فإذا سمعتم الأذان فأسبغوا الوضوء، وإذا سمعتم الإقامة فبادروا التكبيرة الأولى، فإنها فرع الصلاة وتمامها، ولا تبادروا القارئ الركوع، والسجود)). أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) والعقيلي في ((الضعفاء)) مختصرا. قال العقيلي في ((الضعفاء الكبير)): عاصم بن مضرس عن جبلة بن سليمان، حديثه غير محفوظ، ولا يتابع عليه، وجبلة لا بأس به، ولا يعرف هذا المتن إلا بعاصم بن مضرس. وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) : رواه الطبراني في الكبير، وفيه جبلة بن سليمان ضعفه ابن معين.



وهذه السنة ورد الأمر بها والمسارعة لتطبيقها.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا)). متفق عليه.

قال العلامة النووي رحمه الله في ((روضة الطالبين وعمدة المفتين)): ((يستحب المحافظة على إدراك التكبيرة الأولى مع الإمام)) اهـ.

وقال العلامة المباركفوري رحمه الله في ((تحفة الأحوذي)): ((ومن ثم كان إدراكها سنة مؤكدة)) اهـ.



وجاء في المسارعة لتكبيرة الإحرام، والمسابقة للخيرات.

قال الله تعالى: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة: 148، والمائدة: 48].

وقال سبحانه: {سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [الحديد: 21].

وقال الله عز وجل: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران: 133].

أخرج ابن المنذر كما في ((الدر المنثور في التفسير بالمأثور)) عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم} قال: التكبيرة الأولى.

قال الرازي رحمه الله في ((تفسيره)): ((قال سعيد بن جبير: إنها التكبيرة الأولى)) اهـ.



حرص السلف الصالح على إدراك التكبيرة الأولى والحث عليها وسرعة المبادرة إليها.

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (عليكم بحد الصلاة: التكبيرة الأولى). أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)).

وعن مجاهد قال: سمعت رجلا، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أعلمه إلا من شهد بدرا، قال لابنه: أدركت الصلاة معنا؟

قال: (أدركت التكبيرة الأولى؟)

قال: لا.

قال: (لما فاتك منها خير من مائة ناقة، كلها سود العين). أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في ((المصنف)) وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)).

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: (اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم حذيفة، قال رجل منهم: ما يسرني أني فاتتني التكبيرة الأولى مع الإمام وأن لي خمسين من الغنم. وقال الآخر: ما يسرني أنها فاتتني مع الإمام وأن لي مائة من الغنم. وقال الآخر: ما يسرني أنها فاتتني مع الإمام وأن لي ما طلعت عليه الشمس. وقال الآخر: ما يسرني أنها فاتتني مع الإمام وأني صليت من العشاء الآخرة إلى الفجر، ولو فعلت ما رأيت أني فعلت ما فاتتني). أخرجه ابن شاهين في ((الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك)).

وعن برد مولى ابن المسيب قال: (ما نودي للصلاة منذ أربعين سنة إلا وسعيد في المسجد). أخرجه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)).

وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: (ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ خمسين سنة وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ خمسين سنة).أخرجه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)).

وقال وكيع: (كان الأعمش -سليمان بن مِهرْان الأسدي- قريبا من سبعين سنة، لم تفته التكبيرة الأولى، واختلفت إليه قريبا من سنتين، فما رأيته يقضي ركعة). أخرجه ابن الجعد في ((المسند)) وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)).

وعن إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله، قال: (إذا رأيت الرجل يتهاون بالتكبيرة الأولى فاغسل يدك منه). أخرجه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)).

وعن إبراهيم بن يزيد التيمي رحمه الله، قال: (إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يدك منه). أخرجه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)).

وعن وكيع بن الجراح رحمه الله، قال: (من لم يدرك التكبيرة الأولى فلا ترج خيره). أخرجه يحيى بن معين في ((تاريخه)) ومن طريقه البيهقي في ((شعب الإيمان)) وابن شاهين في ((الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك)).

وقال وكيع: (من تهاون بالتكبيرة الأولى فاغسل يديك منه). أخرجه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)).

وعن أسيد بن جعفر بن أخي بشر بن منصور قال: (بشر بن منصور ما فاتته التكبيرة الأولى قط). أخرجه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)).

وقال محمد بن سماعة القاضي رحمه الله: مكثت أربعين سنة لم تفتني التكبيرة الأولى إلا يوما واحدا ماتت فيه أمي، ففاتني فيه صلاة واحدة في جماعة، فقمت فصليت خمسا وعشرين صلاة أريد بذلك التضعيف فغلبتني عيني، فأتاني آت فقال: يا محمد قد صليت خمسا وعشرين صلاة ولكن كيف لك بتأمين الملائكة؟أخرجه ابن الجوزي في ((المنتظم في تاريخ الملوك والأمم)) والخطيب البغدادي في ((تاريخ بغداد)).فضل تكبيرة الإحرام مع الإمام عنهم كثير. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ((التلخيص الحبير)) : ((والمنقول عن السلف في فضل التكبيرة الأولى آثار كثيرة)) اهـ. فهذا حالهم في صلاتهم، فما هو حالنا؟!