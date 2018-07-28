بسم الله الرحمن الرحيم....الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على خير من أرسل للعالمين .. وبعد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

باختصار شديد ..

متى آخر مرة ختمت القرآن..؟

وكم نصيبك من تلاوته ..؟

وهل للقرآن تأثير عليك ..؟

قال تعالى( وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً )

لا أريد أن أبين لكم فضل قراءة القرآن

فأنا على يقين بأنكم جميعاً تعرفون فضل

تلاوته والاستماع إليه .. لكن مشاغل الحياة

قد تنسينا أو تلهيكم عن تلاوته وتعلمه وتعليمه



في مشاغل هذه الدنيا

وزحمة المواعيد والارتباطات

بين ( زواج ) ودعوة لوليمة وسفر ..و ..و ..

هل جعلت للقرآن في زحمة هذه الأوقات نصيب ..؟



قال تعالى ( الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ

أُوْلَـئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمن يَكْفُرْ بِهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ )



كما أنكم تعلمون أن القرآن شفاء لما في الصدور

وفي الفاتحة والرقي بها شفاء من كُل داء

وتعلمون فضل آية الكرسي

وقراءة سورة الإخلاص

والمعوذتين في كُل

صباح ومساء



فضائل تلاوة وتعلم القرآن

• قَالَ الله عَز وجلَّ : ( إِنّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَأقاموا الصَّلاَة وَانْفَقوا مِمَّا

رَزَقْنَاهُمْ سِرَّاً وَعَلاَنِية يَرْجُونَ تِجَارةً لَنْ تَبُور لِيُوَفِيّهُــمْ أُجُــورَهمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ )



[ غافر 29، 30 ].

..اللهم لك الحمد كل شهر نختم القران ولله الحمد