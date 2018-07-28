أحمد ديدات أسد الدعوة الاسلامية

أحد الأعمدة التي قدمت الكثير للإسلام مهما قلنا عنه قليل في حقه رحمه الله برحمته الواسعة و أسكنه فسيح جنانه

كنت من المتابعين لمحاضراته خدم الإسلام أكثر من العرب مجتمعين

شكرا لتقديمك و تعريفك لاحد الشخصيات الاسلامية النادرة​