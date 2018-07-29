اسعار عمليات الباسور بالليزر :

فكرة العملية:علاج البواسير بالليزر هو بالتفصيل عبارة عن إطلاق أشعة في صورة طاقة حرارية ترسل ذبذبات عالية لتقوم بدور المشرط الجراحي الأمر الذي يؤدي إلي تهتك الأنسجة حول منطقة العملية.تتم العملية بإدخال مسبار إلي دوالي وريد البواسير ليتم تسخينه ومن ثم تبخير البواسير بإستخدام شعاع الليزر الضيق من الضوء الغير مرئي. ويتم إنتاج هذا الشعاع بإستخدام غاز الأرجون وثاني أكسيد الكربون أو النيوديميوم مخدر الايتريوم الألومونيوم العقيق لإزالة البواسير الغير مرغوب بها دون إيذاء الأنسجة المحيطة بمكان الإصابة. وبعد ذلك يتم ختم النهايات العصبية والأوعية الدموية.يشمل هذا الإجراء استخدام التيار الكهربائي الصادر من المسبار الإلكتروني والذي يتسبب بدوره في وقف وصول الدم إلي البواسير ومن ثم انكماشه. والمفيد وراء هذا الإجراء أنه يوفر نتائج سريعة ونزف أقل وتعافي أسرع.تبلغ اسعار عملية البواسير بالليزر في حدود 1500 دولار قد تزيد او تنقص وفقا للطبيب الذي سوف يقوم بالجراحة ووفقا لطبيعة العملية الجراحية ووفقا لحالة المريض ايضا والتي تختلف من شخص الي اخرما هى الدولة العربية التي قد يتم ترشيحها في مجال عملية البواسير بالليزر ؟يعتبر الاردن من الدول العربية التي تتصدر مجال عمليات علاج البواسير بالليزر بين مثيلاتها من الدول كما انها تقدم تكلفة معقولة نسبيا للمرضي ولذلك فأن الاردن يعتبر من الدول المنافسة في مجال عمليات البواسير كما ان أطباء الاردن من الاطباء الذين يتمتعون بقدرات كبيرة وفقا لخبراتهم في العديد من المجالات الطبيبة وكذلك نظرا للشهادات المعتمدة التي يحملونها والتي تجعلهم مميزين في مجال علاج البواسير بالليزر