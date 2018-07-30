تكلفة عملية الناسور بالليزر :

يمكن تعريف الناسور Fistula بأنه قناة صغيرة تتطور بشكلٍ غير طبيعي بين عضوين، ومن الممكن أن ينشأ في أجزاء عديدة من الجسم كالجهاز الهضمي أو الجهاز التناسلي أو الجهاز التنفسي وغيرها من الأعضاء.هناك عدة طرق لعلاج الناسور منها العلاج بالطب بالبديل مثل الأعشاب أو العسل وغيرها، أو العلاج بالعمليات الجراحية التقليدية، ومع التقدم العلمي والطبي الهائل ظهر علاج الناسور بالليزر FiLaC، والذي غالباً ما يتم إجراؤه تحت التخدير الموضعي.مبدأ عملية الناسور بالليزر :يعتمد مبدأ هذه العملية على ألياف الليزر القابل للانبعاث الشعاعي في العلاجيقوم مبدأ هذه الأشعة على تدمير كلٍ من غشاء الناسور والطبقة الطلائية المبطنة لمساره في وقتٍ واحد، من خلال تأثير أشعة الليزر عليهاكما تقوم أشعة الليزر على التخلص وطمس كلٍ من فتحات الناسور الداخلية والخارجيةغالباً ما تُستخدم عملية الناسور بالليزر لعلاج الناسور الشرجي الملتوي والناسور الشرجي المنخفض والناسور الشرجي المرتفعتعد تكلفة علاج الناسور بالليزر في الاردن من أفضل التكاليف المحددة لأداء هذه العملية بالنسبة لباقي الدول العربية المختلفة، وأسعارها غير باهظة علي الإطلاق وفي متناول فئة كبيرة من الأشخاص للخضوع لها؛ لذلك يقبل على الاردن أعداد كبيرة من الدول المجاورة لإتمام عملية علاج الناسور بالليزر في الاردن.حيث تبدأ تكلفة علاج الناسور بالليزر في الاردن إلي ما يعادل 1000 دولار أمريكي، حيث تزداد التكلفة في الدول العربية والأجنبية الأخري ولكن يمكن أن تنخفض عن ذلك أو ترتفع في الاردن نفسها تبعا لإختلاف الطبيب وعدد التقنيات المستخدمة في عملية غلق فتحة الناسور وأنواع التقنيات ومدى جودتها.