دورة في الاكسل لفائدة أدراة وأساتذة المدرسة الجزائرية

هذه دورة بدأتها في برنامج الاكسل لفائدة موظفي المدرسة الجزائرية لما لهذا البرنامج من أهمية كبرى التي تفوت الكثيري لعدم المعرفة بخصائصه.لذلك أنصح بمتابعة هذه الدورة وعند اتمامها سترى الفائدة الكبرى التي تجنيها من تعلم هذا البرنامج.



هذه الدورة ستكون - إن يسر الله الامر - مقسمة إلى قسمين:



- الاول فيه أساسيات التعامل مع هذا البرنامج العملاق ثم طريقة العمل الصحيحة على هذا البرنامج والتي تكون على مرحلتين: مرحلة إنشاء قاعدة البيانات حتى لا نكرر كتابة المعلومة مرتين والمرحلة الموالية مرحلة استخلاص البيانات على ما نريده وتنسيقها على وجه جميل



- أما الجزء الثاني في هذه الدورة فسيكون في بعض الاشياء المتقدمة كتركيب الدوال والعمل على محرر VBA وكيفية انشاء الماكرو وما إلى ذلك

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وفي الأخير اسأل الله أن ينفعنا جميعا بها وما فيه من تقصير أو قصور فاـساف عليه مسبقا ومن عنده زيادة فائدة فليعلمنا بها وجزاه الله خير

رابط الدورة