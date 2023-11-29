التسجيل في امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2024

عبدو شنوي
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 28 نوفمبر 2017
- المشاركات
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- النقاط
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- العمر
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- محل الإقامة
- الجزائر
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
يسمح هذا الموقع للذين يثبتون المستوى الدراسي السنة الرابعة متوسط أو التاسعة أساسي، والراغبين في الترشح لامتحان شهادة التعليم المتوسط ، بالتسجيل الإلكتروني بصفة مترشح حر في ولاية إقامته.
قبل الإنطلاق في عملية التسجيل يجب عليك الإطلاع على الشروط المذكورة أدناه والإلتزام بها.
هام جدا: أوافق على أن المعلومات التي سيتم جمعها في هذا الموقع ستُستخدم من طرف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من أجل إنشاء ملف ترشحي، وسيتم استخدامها من طرف مراكز التجميع والتصحيح وإعلان النتائج ويمكن استغلالها أيضا من طرف وزارة التعليم العالي، كما يتم الاحتفاظ بها واستغلالها/معالجتها وفقا القانون 18-07
تفعيل المصادقة الثنائية : يوفر لك هذا الموقع إمكانية تفعيل هذه الخدمة، اختياريا، وذلك من أجل الرفع من مستوى حماية بياناتك الشخصية: دليل استخدام هذه الخدمة
شروط التسجيل في امتحان شهادة التعليم المتوسط للمترشحين الأحرار
على كل مترشح أن يطلع ويلتزم بالشروط التالية:
الشرط الأول:
- إثبات مستوى السنة الرابعة متوسط أو التاسعة أساسي: تحجز معلومات المستوى الدراسي بكل دقة ليعتمد عليها في التدقيق والمصادقة. ويلغى تسجيل المترشح في حالة أي خطأ في حجز المعلومات، ويتحمل المترشح المسؤولية في هذا الشأن.
- حقوق التسجيل: يتم دفع حقوق التسجيل في الامتحان باستعمال البطاقة النقدية "الذهبية" لبريد الجزائر دون غيرها، وذلك خلال الفترة المحددة للتسجيل:
- 2000 دج.
- ألا يكون المترشح في فترة عقوبة بسبب الغش.
- المترشح هو المسؤول الوحيد عن معلوماته: عليه أن يتأكد من جميع البيانات المصرح بها (معلومات المستوى الدراسي ، المعلومات الشخصية ، معلومات الحساب ...)
- تنبيه:
- أي تصريح كاذب يؤدي إلى إلغاء التسجيل ويعرض صاحبه للمتابعة القانونية.
- لا يتحمل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات مسؤولية أي خطأ في المعلومات المصرح بها من قبل المترشحين.
على المترشح أن يحترم رزنامة العمليات المتعلقة بالامتحان:
- فترة التسجيل الالكتروني: تمتد التسجيلات حسب الرزنامة المحددة في الإعلانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية، لا يمكن للمترشح التسجيل خارج هذه الفترة.
- فترة قبول طلب الترشح ومراجعة البيانات: يعاد فتح الموقع في وقت يحدد في الإعلانات الرسمية وذلك للتأكد من قبول طلب الترشح ومراجعة البيانات.
- فترة سحب استدعاءات اختبار مادة التربية البدنية والرياضية للمترشحين المعنيين: يعاد فتح الموقع في وقت يحدد في الإعلانات الرسمية حيث يسحب المترشح استدعاءه ويصادق عليه طبيب ليقرر كفاءة المترشح من عدمها.
- فترة إجراء اختبار مادة التربية البدنية والرياضية للمترشحين المعنيين: يقدم المترشح المعني باجتياز اختبار مادة التربية البدنية والرياضية الإستدعاء المصادق عليه من طرف الطبيب يوم الإجراء المحدد في الاستدعاء.
- تنبيه: في حالة غياب المترشح في اختبار مادة التربية البدنية والرياضية، يتحصل على علامة الصفر.
- فترة سحب استدعاءات الاختبارات الكتابية: يعاد فتح الموقع في وقت يحدد في الإعلانات الرسمية وذلك لسحب هذه الإستدعاءات.
- فترة إجراء الاختبارات الكتابية: يلتحق المترشح بمركز الإجراء المذكور في الاستدعاء لإجراء الامتحان وفق جدول سير الاختبارات.
- تنبيه: يجب على كل مترشح التعرف على مركز الإجراء وذلك لتفادي التأخر أو الالتحاق بمركز غير الذي استدعي إليه.
- فترة إعلان النتائج: يعاد فتح الموقع بعد المداولات للاطلاع على النتائج وسحب كشوف النقاط.
على كل مترشح أن ينشئ حسابا إلكترونيا خاصا به مكونا من :
- اسم المستخدم: من 1 إلى 20 حرفا مركبا من حروف، رموز وأرقام.
- كلمة المرور: من 8 إلى 20 حرفا مركبا من حروف، رموز وأرقام.
- يسمح لك بمتابعة جميع العمليات المذكورة أعلاه في الشرط الثاني.
- يعتبر شخصيا وسريا للغاية، عليك الإحتفاظ به في مكان آمن بعيدا عن متناول طرف ثالث، إفشاؤه يعرض بياناتك الشخصية للخطر وفي هذه الحالة فإن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات يعتبر غير مسؤول عن ذلك.
- عليك أيضا الإحتفاظ برمز الـ QR الموجود أسفل الاستمارة الالكترونية، وذلك في حالة رغبتك في الاستفادة من خدمة المصادقة الثنائية.
اسم الموضوع : التسجيل في امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2024 | المصدر : شهادة التعليم المتوسط