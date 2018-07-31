أعمال فنية رائعة بأدوات ووسائل بسيطة

وحي القلم

وحي القلم

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
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الإقامة
غليزان
#1





تحية مباركة إلى عشاق المواهب والأشغال اليدوية أينما كانوا
أهلا وسهلا بكم جميعا في موضوعي المتواضع
بدون إطالة إخوتي الكرام
أدخل في الموضوع بإذن الله
بأدوات ووسائل بسيطة جدا يمكنكم الإبداع والتميز في عملكم وأشغالكم اليدوية
بالتمرن والدربة والصبر والاجتهاد والتأقلم مع العمل تصبحون مبدعين وتميزين بإذن الله
تابعوا معي إخوتي الكرام :


* كرتون وجرائد قديمة :

وحي القلم 5.jpg


* علب الطماطم :

وحي القلم1.jpg


* إعادة تدوير الكرتون والجرائد القديمة :

وحي القلم 6.jpg


* قارورة ماء أو عطر وبإستخدام وسائل بسيطة لتزيينهم نتحصل على عمل جميل
في صورتي هذه عمل فني بسيط بإستخدام قارورات ماء وقارورات زيت الزيتون فارغة
خلف القارورات اللي عملتهم تجدون علب طماطم بديكور بسيط أيضا وألوان بسيطة
يمكنكم وضع فيها ما تريدون حسب رغبتكم أنتم
مثلا القارورات يوضع فيها أزهار أما علب الطماطم يوضع فيها أقلام وغيرها... حسب رغبتكم أنتم
لاحظوا إخوتي الكرام :


وحي القلم 7.jpg


* إعادة تدوير قنينة عصير زجاج مزينة بقشر البيض ومطلية بطلاء أظافر قديم وعلب ألوان خاصة بالعمل
والحبل شغل يدوي من الصوف يباع يمكن للجميع شراءه والعمل به وتلك الورود الصغيرة تباع أيضا في شكل علب
كل علبة فيها 15 وردة صغيرة على حسب الألوان التي تريدونها إخوتي الكرام
وبإستعمال المسدس الغراء لتلصيق ما تم شراءه ويمكنكم إضافة ما تريدون حسب رغبتكم في ذلك :


وحي القلم 8.jpg





تحياتي
وحي القلم





 
Queen Fati

Queen Fati

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
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#2
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
2,002
الإعجابات
3,316
النقاط
911
الإقامة
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الجنس
أنثى
#2
ماشاء الله مبدع تبارك الرحمان
لا تحرمنا من مواهبك ا حليم
نحن فى الانتظار
موفق
 
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