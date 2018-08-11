فكرة سهلة وبسيطة جدا لعمل فراشات

وحي القلم

وحي القلم

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
2,738
الإعجابات
6,276
النقاط
1,261
محل الإقامة
غليزان
#1





تحية مباركة لمحبي ومتابعي اللمة الغالية أينما كانوا
وتحية إلى عشاق المواهب والأشغال اليدوية
وأهلا وسهلا بأعضائنا وزوارنا الكرام في موضوعي المتواضع
إحتراما لطلب الأعضاء الذي طلبو مني نشر أعمالي ليستفيدو منها جميعا
اليوم أضع بين أيديكم طريقة سهلة وبسيطة جدا لعمل فراشات بـ قارورات إزيس
في موضوعي هذا أوضح لكم طريقة عمل فراشات بشرح بسيط وعملية سهلة كثر
وفي مواضيعي القادمة بإذن الله أنشر مواضيع مختلفة من أعمالي وأضيف طرق أخرى في كيفية إستغلال قارورات الإزيس


الأدوات المستعملة :
قارورة إزيس / مقص / طلاء أضافر أو علب ألوان حسب الرغبة / قلم رصاص


طريقة العمل :

نأتي بقارورة إزيس لنبدأ العمل لاحظوا :

وحي القلم 67.jpg



لما تكون القارورة فارغة نقوم بغسلها جيدا ونقوم بإزالة كل ما هو باقي داخلها
نغسلوها مليح مليح ونغلوها تنشف قارورة إزيس
كي تنشف مليح مليح نقوم بقص الخلفية كاملة لإستغلالها في عملنا
لاحظوا جيدا إخوتي الكرام بعد عملية القص :


وحي القلم 40.jpg



بعد قيامي بقص خلفية قارورة إزيس تحصلت على الشكل أعلاه كما لاحظتم في الصورة إخوتي الكرام
الخلفية نقوم بإستغلالها في صنع فراشات صغيرة
أضع بين أيديكم رسمي للفراشة التي أريد صنعها بإستغلالي قارورة إزيس
لاحظوا الرسم البسيط :


وحي القلم 39.jpg




بعد قصي لخفلية قارورة إزيس على شكل فراشة تحصلت على الشكل التالي
لاحظوا جيدا إخوتي الكرام :


وحي القلم 41.jpg


لاحظوا أيضا :


وحي القلم 42.jpg


بعد ما نتحصل على شكل الفراشات كما لاحظتم قبل قليل
نقوم بتلوين شكل الفراشات
التلوين واللمسات الأخيرة على حسب رغبتكم أنتم
إما طلاء أضافر أو علب ألوان ( بنتورة )
ويمكنكم إضافة بريق الزينة لتزيين الفراشات أكثر وجعلها جميلة
قمت بتلوين الفراشات عمل سريع فقط للتوضيح لكم
لاحظوا جيدا :


وحي القلم 43.jpg


بعد التلوين السريع للتوضيح فقط عملية وطريقة العمل لكم
نتحصل على ماهو في الصورة أعلاه
ونضيف بعض اللمسات البسيطة بالقلم الرصاص
في الأخير نتحصل على هذا العمل البسيط والمتواضع إخوتي الكرام
لاحظوا جيدا :





وحي القلم 44.jpg



إن شاء الله يكون الشرح المبسط وطريقة العمل البسيطة والمتواضع نالت إعجابكم
تقييمكم للعمل المتواضع

تحياتي
وحي القلم









 
آخر تعديل:
وحي القلم

وحي القلم

:: عضو فعّال ::
#2
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
2,738
الإعجابات
6,276
النقاط
1,261
محل الإقامة
غليزان
#2
missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#3
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
8,592
الإعجابات
18,638
النقاط
756
الجنس
أنثى
#3
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
واخييييييييييييييرا سمعت الكلام، لطالما اخبرتك ان تضع عملك لكنك لم ترد
ماشاء الله لاقوة الا بالله تبارك الدي بيده الملك
اتمنى ان ارى المزيد والمزيد، انا رايت اقصد اهل اللمة
تحياتي احترامي وتقديري
في امان الله وحفظه
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مراقبة ::
سيتم تحديد الاقسام...
طاقم المراقبين
#4
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
6,031
الإعجابات
13,418
النقاط
1,601
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#4
السلام عليكم


يعطيك الصحة
على العمل جميل من ناحيتين
استغلال قارورة و طريقة التزين
كل شي جميل و تنفع الفراشات لتزين في مكتب او خزانة او غرفة الاطفال خاصة البنات تحب مثل هكذا اشياء
ان شاء الله نقدر نجربها
و نرجعلكم بتطبيقي
بارك الله فيك
في انتظار جديدك
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top