فكرة سهلة وبسيطة جدا لعمل فراشات

تحية مباركة لمحبي ومتابعي اللمة الغالية أينما كانوا

وتحية إلى عشاق المواهب والأشغال اليدوية

وأهلا وسهلا بأعضائنا وزوارنا الكرام في موضوعي المتواضع

إحتراما لطلب الأعضاء الذي طلبو مني نشر أعمالي ليستفيدو منها جميعا

اليوم أضع بين أيديكم طريقة سهلة وبسيطة جدا لعمل فراشات بـ قارورات إزيس

في موضوعي هذا أوضح لكم طريقة عمل فراشات بشرح بسيط وعملية سهلة كثر

وفي مواضيعي القادمة بإذن الله أنشر مواضيع مختلفة من أعمالي وأضيف طرق أخرى في كيفية إستغلال قارورات الإزيس

الأدوات المستعملة :

قارورة إزيس / مقص / طلاء أضافر أو علب ألوان حسب الرغبة / قلم رصاص

طريقة العمل :

نأتي بقارورة إزيس لنبدأ العمل لاحظوا :

لما تكون القارورة فارغة نقوم بغسلها جيدا ونقوم بإزالة كل ما هو باقي داخلها

نغسلوها مليح مليح ونغلوها تنشف قارورة إزيس

كي تنشف مليح مليح نقوم بقص الخلفية كاملة لإستغلالها في عملنا

لاحظوا جيدا إخوتي الكرام بعد عملية القص :

بعد قيامي بقص خلفية قارورة إزيس تحصلت على الشكل أعلاه كما لاحظتم في الصورة إخوتي الكرام

الخلفية نقوم بإستغلالها في صنع فراشات صغيرة

أضع بين أيديكم رسمي للفراشة التي أريد صنعها بإستغلالي قارورة إزيس

لاحظوا الرسم البسيط :

بعد قصي لخفلية قارورة إزيس على شكل فراشة تحصلت على الشكل التالي

لاحظوا جيدا إخوتي الكرام :

لاحظوا أيضا :

بعد ما نتحصل على شكل الفراشات كما لاحظتم قبل قليل

نقوم بتلوين شكل الفراشات

التلوين واللمسات الأخيرة على حسب رغبتكم أنتم

إما طلاء أضافر أو علب ألوان ( بنتورة )

ويمكنكم إضافة بريق الزينة لتزيين الفراشات أكثر وجعلها جميلة

قمت بتلوين الفراشات عمل سريع فقط للتوضيح لكم

لاحظوا جيدا :

بعد التلوين السريع للتوضيح فقط عملية وطريقة العمل لكم

نتحصل على ماهو في الصورة أعلاه

ونضيف بعض اللمسات البسيطة بالقلم الرصاص

في الأخير نتحصل على هذا العمل البسيط والمتواضع إخوتي الكرام

لاحظوا جيدا :

إن شاء الله يكون الشرح المبسط وطريقة العمل البسيطة والمتواضع نالت إعجابكم

تقييمكم للعمل المتواضع