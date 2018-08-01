قارورة رسائل البحر مشاركتي في مسابقة الزوج/ة المثالية

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هديتي لزوجي صنعتها هذا المساء عبارة عن :قارورة بحر. الادوات المستعملة:قارورة ماء ورد/رمل البحر/صدفات وجوهر للتزيين/ورق/شريط/مسدس شمع/...... اغسل القارورة جيدا وانزع منها الكتابة. اضع الرمل واقص الاوراق على شكل رسائل واقوم بربطها في الوسط. ثم قمت بالتزيين. لونت الغطاء بطلاء الاظافر. ☺☺اخيرا تحصلت على قارورة رسائل البحر تصلح لوضع شمعة عليها او او وردة
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