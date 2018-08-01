قارورة رسائل البحر مشاركتي في مسابقة الزوج/ة المثالية

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,191
الإعجابات
61,146
النقاط
821
الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هديتي لزوجي صنعتها هذا المساء عبارة عن :قارورة بحر. الادوات المستعملة:قارورة ماء ورد/رمل البحر/صدفات وجوهر للتزيين/ورق/شريط/مسدس شمع/...... اغسل القارورة جيدا وانزع منها الكتابة. IMG_20180801_000415.jpg IMG_20180801_001148.jpg اضع الرمل واقص الاوراق على شكل رسائل واقوم بربطها في الوسط. IMG_20180801_000448.jpg IMG_20180801_000524.jpg ثم قمت بالتزيين. لونت الغطاء بطلاء الاظافر. IMG_20180801_000556.jpg IMG_20180801_000629.jpg IMG_20180801_000704.jpg IMG_20180801_000833.jpg IMG_20180801_000751.jpg IMG_20180801_001048.jpg ☺☺اخيرا تحصلت على قارورة رسائل البحر تصلح لوضع شمعة عليها او او وردة​
 

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عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#2
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,858
الإعجابات
39,179
النقاط
13,221
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم حبيبتي
مشاء الله فكرة رائعة جدا
إن شاء الله تعجب الزوج الكريم
و ربي يدوم عشرتكم
 
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