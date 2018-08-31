فهرس المشاركات في مسابقة الزوج المثالي والزوجة المثالية

Queen Fati

Queen Fati

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#1
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
2,167
الإعجابات
3,778
النقاط
911
محل الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
#1
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بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد

بالنسبة للمسابقة فيما يخص المشاركات التي يعرف اصحابها انها لاترقي الى الفوز بامكانهم
تغير المشاركة باضافة مشاركة اخرى ..والمشرف يتصرف لاحقا هاذا فيما يخص الهدية
اما الي مقدموش هدية اصلا تم
تمديدهايومين اضافيين


السلطانة



دعاء الجنات


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زاد الرحيل






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دعاء الجنات


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سكون الفجر​



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حلم كبير


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وسام-الزوجة-المثالية-hglvjf.gif
+
150
نقطة


الزوجة-المثالية-المرتبة-الثانية-mllp.gif

+
100
نقطة

والمتحصل/ة على المرتبة الثالثة ت/يحصل على
مسابقة-الحياة-الزوجية-%5E%24d%24.gif
+
50
نقطة


و نقاط شرفية لكل المشاركات
10 لكل مشاركة

الاوسمة في انتظار من سيقتطفها بجدارة
وانقاط الشرفية لاحسن المشاركات
 

المرفقات

Queen Fati

Queen Fati

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#2
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
2,167
الإعجابات
3,778
النقاط
911
محل الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
#2
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