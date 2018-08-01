تجميل الانف بالليزر

تجميل الأنف بالليزر

ازداد استخدام الليزر في الكثير من المجالات الطبية وخاصة مجال الطب التجميلي وذلك لما يتمتع به من مميزات تجعله بديل ملائم عن الجراحات التقليدية. باستخدام الليزر يمكن عمل شق في الجلد وكيه أيضاً، كما يمكن استخدامه في نحت العظام والغضاريف، وبالتالي يمكن إجراء عملية متكاملة باستخدامه، ولذلك تم استبدال الليزر بالعديد من الأدوات الجراحية والتقنيات التقليدية في الجراحة.تستخدم عملية تجميل الأنف بالليزر لمعالجة معظم مشاكل الأنف مثل تصغير الأنف بدون جراحة، وتعديل الحاجز الأنفي وتغيير حجم فتحات الأنف وتجميل أرنبة الأنف وإزالة آثار الكسور والندبات الناتجة عن الحوادث.لا تختلف تقنية عملية تجميل الأنف بالليزر عن الجراحة العادية في كثير من التفاصيل إلا أنها أكثر أماناً ولا تحتاج إلى تخدير كلي، ويتم عمل ًالشقوق في الأنف باستخدام الليزر بدلاً من استخدام المشرط ويقوم شعاع الليزر بتعديل الأجزاء المطلوبة بالأنف ثم يتم كي الأنسجة مجددا وغلق الفتحات التي تم عملها لإتمام العملية