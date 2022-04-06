تعد أمراض العيون المختلفة من مسببات المتاعب لأصحابها، نظرًا لأنها تؤثر على أنشطة المريض وعلى نمط الحياة اليومي بصفة عامة.

وتعتبر مشكلة المياه البيضاء، أو مشكلة إعتام عدسة العين، واحدة من أكثر أمراض العيون انتشارًا، وتحديدَا لدى كبار السن، ولا تعتبر هذه المشكلة مشكلة لحظية أو فجائية، بل هي مشكلة تراكمية تدريجية، تظل تتزايد بمرور الوقت، وقد تصل عند إهمالها إلى إصابة المريض بالفقدان الكلي للبصر.



عملية المياه البيضاء بالليزر​ مع التوسع في استخدام الليزر في جراحات العيون؛ أصبحت عملية المياه البيضاء تُجرى بمستويات عالية جدًا من الدقة ونسب عالية جدًا من النجاح، وفي هذه العملية يستخدم جراح العيون تقنية ليزر الفيمتو ثانية للتخلص من المياه البيضاء في العين بخطوات سهلة وبسيطة تحت تأثير المخدر الموضعي لتجنب الشعور بأي ألم وبالرغم ما توفره هذه العملية من مميزات؛ تظل تكلفة عملية المياه البيضاء بالليزر معقولة جدًا وفي متناول أغلب المرضى على اختلاف فئاتهم.





ما هي تكلفة عملية المياه البيضاء في العين بالليزر​ تكلفة هذه العملية تختلف من طبيب إلى آخر، حيث يجب على المريض أن يختار طبيب ماهر يقوم بهذه العملية، كما تختلف التكلفة، حسب المستشفى

والمركز الطبي الذي تجري فيه العملية.

هذا بالإضافة إلى تكلفة تقنية الليزر والأدوات المستخدمة في العملية ونوع العدسة التي يتم زرعها داخل العين، والفحوصات والتحاليل والكشف

وغيرها من الفحوصات والمتابعة الدورية التي يجريها الطبيب قبل وبعد إجراء العملية.



تتراوح تكلفة عملية المياه البيضاء في العين في مصر ما بين 7 آلاف و 20 ألف جنيهًا مصريًا، وهي تكلفة تقديرية تحتمل الزيادة أو النقصان تبعًا للعوامل المذكورة سابقًا.