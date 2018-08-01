مقهـــــــــى أوليـــــاء التلاميذ..طبعة (2018/2019).

منا من يريد التغيير للأحسن ومنا من يريد الجاهز لضيق الوقت او أن العقل لم ينصفه

..ومنا من تريد مساعدة اولادها وتيسير دربهم الدراسي وآخر يريد مردود احسن مما فات لإبنه...