عقــ اللمه ــيد
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منتديات التعليم المتوسط
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منا من يريد التغيير للأحسن ومنا من يريد الجاهز لضيق الوقت او أن العقل لم ينصفه
..ومنا من تريد مساعدة اولادها وتيسير دربهم الدراسي وآخر يريد مردود احسن مما فات لإبنه...
ولا يخفى ذاك الزخم من التراكمات في المواقع والمنتديات للمعلومات بمختلف ضروبها ودروبها..
العلم رسالة نبيلة ..رسالة الأنبياء صلوات الله عليهم ..ورسالة خلفاء الله في الأرض ؛رسالة العلماء ...
قد يقرأ أحدهم كلامي ويبتسم ( وهل بقي العلم والعلماء؟ هل بقيت للتعليم قيمة في زماننا؟؟)
فأرد : نعم ومتى مات التعليم والتعلم ؟؟ أم ان (لغو) الجهالة والجهلاء والمفشلين ومدمري الأمة سرى مفعوله في الأمة جمعاء؟؟
العلم لا يموت ..ولا يموت طالبه مهما كره مادته..ولا تموت الأمم ..كما لا يمكن ان تعيش أمة ما بدون تعليم .. أُرسل اولادي وأولادك كل يوم الى المدرسة ماذا يفعلون؟؟يتعلمون وكفى...
لما لا تتكاثف الجهود بين كل الاطراف لمساعدة ابنائنا؟؟
وليٌّ أنت؟ إسأل سيجيبك اهل الاختصاص..استاذ انت؟ إسأل سيجيبك غيرك ولا تستصغرن أحدا فربّ فكرة صغيرة غيرت أمة..
تلميذ انت ..إسأل فإثنان لا يتعلمان (مُستَحٍِ ومُتكبّر)...
انتظر تفاعلا لاحياء الصلة بين الاطراف الثلاثة(تلميذ -ولي -استاذ-)
فمهمتنا الأولى وأوليتنا الدائمة هي مصلحة أبنائنا..
دمتم بخير..
مقهـــــــــى أوليـــــاء التلاميذ طبعة 2018/2019
فكرة الموضوع الأصلي للأخت @أم أحمــــد يــسّ
بالتصرف
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