elham100
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تعتبر عملية تقويم الأذن الخفاشية ناجحة بشكل كبير. وتجرى تحت مخدّر كلّي والغرض منها إعادة الأذن لتكون ملاصقة للرأس بدلا من بروزها للخارج.
تتم العملية عن طريق جرح خلف الأذن. ومن خلال هذا الجرح يزال جزء من الجلد الزائد، ويعاد هيكلة غضروف الأذن بحيث يبدو طبيعياً. كما يتم تخييط الغضروف للعظام خلف الأذن، ثم يخاط الجرح بحيث يبدو كل شيء طبيعيّاً إذا نظرتم للأذن من الأمام ولا يظهر اثر للجرح على الإطلاق.
تستغرق هذه العملية حوالى الساعتين. توضع على الأذن ضمادات وأربطة للحفاظ على موقعها الجديد. ويمكن إجراء هذه العملية تحت تخدير موضعي ولكن للبالغين فقط. ويجب ارتداء رباط ضاغط على الأذن لأسابيع عدة حتى تلتئم الأذن تماماً في موقعها الجديد وتظلّ ملاصقة للرأس.
تجميل الاذن الخفاشية من دون جراحة
يمكن تجميل الاذن من دون جراحة، وذلك بواسطة الخيوط. يستخدم الطبيب في هذه الحالة مجوعةً من الخيوط التي لا تذوب في الجلد ويغرسها ويخيطها في الأذن تحت الجلد ووراء الأذن. لا ينتج عن تلك العملية أي قطب أو جروح أو مشاكل صحية أو ألم. وتظهر النتائج فور الانتهاء.
الليزر أيضاً يساعد في هذه الحالة. وتتم العملية باستخدام أشعة الليزر لإحداث شق جراحي بسيط خلف الأذن أو في صيوانها حسب المشكلة، ثم يقوم الجراح عبر الشق الذي لا يتجاوز الأربع سنتيمترات بإزالة جزء من الغضروف الزائد والوصول بالأذن للنتيجة المطلوبة ثم إغلاقه بقطب صغيرة.
تتم العملية عن طريق جرح خلف الأذن. ومن خلال هذا الجرح يزال جزء من الجلد الزائد، ويعاد هيكلة غضروف الأذن بحيث يبدو طبيعياً. كما يتم تخييط الغضروف للعظام خلف الأذن، ثم يخاط الجرح بحيث يبدو كل شيء طبيعيّاً إذا نظرتم للأذن من الأمام ولا يظهر اثر للجرح على الإطلاق.
تستغرق هذه العملية حوالى الساعتين. توضع على الأذن ضمادات وأربطة للحفاظ على موقعها الجديد. ويمكن إجراء هذه العملية تحت تخدير موضعي ولكن للبالغين فقط. ويجب ارتداء رباط ضاغط على الأذن لأسابيع عدة حتى تلتئم الأذن تماماً في موقعها الجديد وتظلّ ملاصقة للرأس.
تجميل الاذن الخفاشية من دون جراحة
يمكن تجميل الاذن من دون جراحة، وذلك بواسطة الخيوط. يستخدم الطبيب في هذه الحالة مجوعةً من الخيوط التي لا تذوب في الجلد ويغرسها ويخيطها في الأذن تحت الجلد ووراء الأذن. لا ينتج عن تلك العملية أي قطب أو جروح أو مشاكل صحية أو ألم. وتظهر النتائج فور الانتهاء.
الليزر أيضاً يساعد في هذه الحالة. وتتم العملية باستخدام أشعة الليزر لإحداث شق جراحي بسيط خلف الأذن أو في صيوانها حسب المشكلة، ثم يقوم الجراح عبر الشق الذي لا يتجاوز الأربع سنتيمترات بإزالة جزء من الغضروف الزائد والوصول بالأذن للنتيجة المطلوبة ثم إغلاقه بقطب صغيرة.