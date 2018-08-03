اخفاق في الإختيار سلسلة *هو وهي*

نلتقي اخوتي في العدد الثاني من سلسلة *هو وهي*

اخفاق الزوج في اختيار الزوجة الاولى؟؟

موضوعي قد يبدو لدى البعض مكرر وانا بطبعي لا احب

التكرار وانما جبيت تسليط الضوء على نقطة او سبب من اسباب

التي تؤدي الى الطلاق او التعدد وكلاهما ضربة قاضية للزوجة

وللاسرة ككل

تعودنا دائما بطرح التساؤل في مواضيعنا

لماذا لاتقبل المرأة التعدد لزوجها

اذن لما لانغير الوجهة قليلا

لنتساءل لماذا قد يفكر الرجل في التعدد؟

ولماذا قد يبحث عن إمرأة أخرى؟

فقد يرى بعض الرجال أنه قد يتزوج بالثانية رغبة في الزواج

وليس تقصيراً من الزوجة الأولى

بل يرى البعض الآخر أن جمال وروعة زوجته الأولى شجعته على الزواج من الثانية

في حين يرى معظمهم أن زواجه من الثانية هو تقصير الأولى

في حقوقه ولذلك لجأ للبحث عن شريكه جديدة لحياته، والبحث عن منفذ جديد للسعادة

باختصارهي أم تحكي بحرقة وقلق كبيرين

عن مصير زواج ابنها من فتاة جميلة

وبنت ناس لكن هذا لايكفي لتكون زوجة في عين زوجها

فهي مهملة لدرجة كبيرة لبيتها وزوجها في لا تستيقض الا بعد 10و11صباحا

ممايثير حفيظة الزوج الشاب وعدم تقبله لهذا الوضع

فليس لها الوقت للقيام بواجباتها

فاصبحت وجهة الزوج للفضاء الازرق والدردشة مع البنات

وهي بدورها اصبحت تكونكتي

لكن الام لاتريد ان تتكرر قصتها لانها ام مطلقة

فهي دائمة الشجار مع ابنها رغم تقصير الكنة

وعندما سألته لماذا تأزم الوضع بينكما لهذا الحد فرد قائلا

لانني اخترتها وبئس الاختيار

فتهديدها بزوجة ثانية يدق ناقوص الخطر وهي غير مبالية

أسئلتي:

*لماذا يضع بعض الشباب مقاييس في اختيار الشريكة يندم بعدها؟

*هل هي متعلقة بالعجلةام الحب اعمى او القلب ومايهوى؟؟؟

*ام هر قصر النظر دون ادراك انها مسؤولية عليه الاختيار بروية ثم اتخاذ القرار؟

*أم عامل السن المبكر للزوجين هو وهي؟؟

اتمنى موضوع العدد يروق لكم