تحلية بالبسكوي، الياوورت والفلان

الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
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#1

مساء الخير ع الجميع ...

بما أننا في فصل الصيف ونحبو التحليات والشي البارد
حبيت نشارككم الوصفة هذي لي جربتها من قبل وحبيتها
.
نبدا أولا مع المقادير:
- علبة بسكوي بالشوكولا (250 غ)
- 50 غ شوكولا
- ملعتين زبدة ذايبة
- 500 غ حليب سائل + ملعقتين حليب
- علبتين ياوورت فراولة أو أي ذوق مفضل
- علبة فلان فانيلا أو أي ذوق مفضل

طريقة التحضير:
نرحي البسكوي جيدا ثم نخلط معه مقدار الشوكولا ذايبة وملعتي الزبدة والحليب
تنتج لدينا عجينة نحطها في كيسان التقديم أو القوالب ونخليها تبرد

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ثم في إناء نضع علبتي الياوورت مع مقدار الحليب والفلان وملعقتي النشاء ويمكن هناك تذوق الخليط من أجل
إضافة السكر من عدمه في حال تحب الوحدة تكون تحليتها حلوة أكثر ونحط الخليط ع النار مع التحريك حتى يثقل
نصبهم فوق طبقة البسكوي ونحط الكل يبرد ...

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بعدها يزين الكوب حسب الرغبة ويقدم باردا 😉
وهذي طريقتي في التزيين ...

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ملاحظة: عند وضع الطبقة الأولى طبقة البسكوي لا تضغطي كثيرا ع البسكوي حتى لا يتماسك أكثر من اللازم
ووقت تجمد الشوكولا تصير طبقة قاسية وصعبة باه تتكسر 😉

شهية طيبة للجميع 🤗

 
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