تحلية بالبسكوي، الياوورت والفلان

مساء الخير ع الجميع ...

بما أننا في فصل الصيف ونحبو التحليات والشي البارد

حبيت نشارككم الوصفة هذي لي جربتها من قبل وحبيتها

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نبدا أولا مع المقادير:

- علبة بسكوي بالشوكولا (250 غ)

- 50 غ شوكولا

- ملعتين زبدة ذايبة

- 500 غ حليب سائل + ملعقتين حليب

- علبتين ياوورت فراولة أو أي ذوق مفضل

- علبة فلان فانيلا أو أي ذوق مفضل

طريقة التحضير:

نرحي البسكوي جيدا ثم نخلط معه مقدار الشوكولا ذايبة وملعتي الزبدة والحليب

تنتج لدينا عجينة نحطها في كيسان التقديم أو القوالب ونخليها تبرد

ثم في إناء نضع علبتي الياوورت مع مقدار الحليب والفلان وملعقتي النشاء ويمكن هناك تذوق الخليط من أجل

إضافة السكر من عدمه في حال تحب الوحدة تكون تحليتها حلوة أكثر ونحط الخليط ع النار مع التحريك حتى يثقل

نصبهم فوق طبقة البسكوي ونحط الكل يبرد ...

بعدها يزين الكوب حسب الرغبة ويقدم باردا 😉

وهذي طريقتي في التزيين ...

ملاحظة: عند وضع الطبقة الأولى طبقة البسكوي لا تضغطي كثيرا ع البسكوي حتى لا يتماسك أكثر من اللازم

ووقت تجمد الشوكولا تصير طبقة قاسية وصعبة باه تتكسر 😉

شهية طيبة للجميع 🤗