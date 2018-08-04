مراحلٌ الحب السبعة 3>

Silent Hill
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[ بسم الله الرحمن الرحيم ]
الحمدُ لله ربّ العالمين،
له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن،
والصلاةُ والسلامُ الأتَمّان الأكملان على سيدنا محمّد وعلى آله و سلم.
اخوتي اصدقائي في المنتدى الكريم
عندنا و العودة احمدُ
اريد ان اذكركم باكبر رسالة بعثها ديننا
[ الح ـــب ]
فقد تم تدنيسه كثيرة في زمننا
فتغير لونه من احمر عندنا الى [ اسود ]
أترككم مع المقطع - و أطرح سؤالِ الى اي مرحلة وصلت ؟
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_SiLent HiLL