مراحلٌ الحب السبعة 3>

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بسم الله الرحمن الرحيم

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الح ـــب

اسود

و أطرح سؤالِ الى اي مرحلة وصلت ؟

الحمدُ لله ربّ العالمين،له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن،والصلاةُ والسلامُ الأتَمّان الأكملان على سيدنا محمّد وعلى آله و سلم.اخوتي اصدقائي في المنتدى الكريمعندنا و العودة احمدُاريد ان اذكركم باكبر رسالة بعثها ديننافقد تم تدنيسه كثيرة في زمننافتغير لونه من احمر عندنا الى [أترككم مع المقطع -iLentiLL