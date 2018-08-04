مراحلٌ الحب السبعة 3>

Silent Hill

Silent Hill

:: عضو بارز ::
#1
إنضم
28 سبتمبر 2007
المشاركات
9,279
الإعجابات
3,149
النقاط
351
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TebesSa
#1

[ بسم الله الرحمن الرحيم ]

الحمدُ لله ربّ العالمين،
له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن،
والصلاةُ والسلامُ الأتَمّان الأكملان على سيدنا محمّد وعلى آله و سلم.
اخوتي اصدقائي في المنتدى الكريم
عندنا و العودة احمدُ
اريد ان اذكركم باكبر رسالة بعثها ديننا
[ الح ـــب ]
فقد تم تدنيسه كثيرة في زمننا
فتغير لونه من احمر عندنا الى [ اسود ]
أترككم مع المقطع - و أطرح سؤالِ الى اي مرحلة وصلت ؟
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_SiLent HiLL
 
Queen Fati

Queen Fati

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
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#2
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
2,021
الإعجابات
3,378
النقاط
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الإقامة
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الجنس
أنثى
#2
جميل موضوعك والاجمل لو انك اوصلت لنا الفكرة من خلالتكملته على شكل نص
موفق
 
N

Nounous nina

:: عضو مُشارك ::
#3
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
144
الإعجابات
210
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13
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ساكنة غير هنا
الجنس
أنثى
#3
بوركت اخى على موضوعك الجميل
صدقاا تقول ونزيد عليك انوو معادش مجود بلكل منعرف هادووما الروايات وقصص الحب كانوو برك يمثلوو واللى كتبوه برك كلام وسلام ولاكان عندهم صح حاجة يسموها حب مى حنا معندناش حنا اخى الفاضل تلقي وحدة تحب واحد على جال دراهمو ولا خدمتو ولا على داروو ولاحتى على. طونوبيل وهو تلقاه يحبها على زينها ولا صح ميكونش يحبها برك يتظاهر لغياة في نفس يعقوب واش نقولو خويا ربي يستر العاقبة ويثبت قلوبنا 💘💘💘💕💕💕💕
 
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