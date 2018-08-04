آا نجوم الليل ...

"viola"

"viola"

:: عضو بارز ::
#1
إنضم
9 جويلية 2014
المشاركات
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اوساكا..
الجنس
أنثى
#1
" آنجوم الليل معاكم سهران ما عندي لا حبيب لا ولي ..."
تاع كمال مسعودي الله يرحمو غنية بزاف هايلة غناها عالمغتربين
بصح مدام فيها النجوم و السهر جيت نحكيلكم عالسهرة و الارق لعل و عسى نلقاو حل خخ

اذن و بعد هذه المقدمة الطللية نقولكم هلاو عليكم نشالله راكم ملاح خاوتي ^^
موضوعي قتلكم عالسهرة و الرقاد تاع الزوج و الثلاثة تاع الصباح :cry:
سيرتو السيليباتار ديرو الصف نحسبكم تشو
كي تكون سيليباتار و تسهر كي شغل وحدة صلعة تروح ادّير بروشينغ -_-
عالاقل قال وحدة متزوجة وولادها صغار ينوضوا فالليل ميخلوهاش ترقد باينة معذورة
و احنا ؟ :( ضعنا يا جماعة
مذابيكم الشعب هاذاك لي مايديباصيش ال12 و ال11 تمدولنا لاغوسات ولكم الاجر
تقولو بالاك النت و الفيسبوك و اليوتيوب نقولكم نن :coffee:
انا الوالد تاعي يطفي المودام بكري باه نرقدو بكري نكملها بالزيرو كي الفحلة خخخ
حتى و كي مايكونش الريزو ندخل للفوطوات لي فالتيليفون و نبدا نعدّل و نقص و ندخل للصور من عام دقيوس يا خويا يا خويا
و حااااتا و نحط التيليفون...
يبدا العقل تاعي الحلوف بالمهمة خخخ وش نحكيلكم وشمن حسابات وشمن اومورات يطلع ويهبط والله منرقدها :cry:
السهرة تهدّ البدن و الرقاد بكري مليح نحتاجو نرقدو برك ههه

المعنيين ريحو هنا نشالله نصيبو الحل ..الموضوع كون درتو في قسم الصحة خخخخ
رانا نستناو
الفايولا تزحلقت :geek:
سلام ^^
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة ::
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طاقم المراقبين
#2
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,392
الإعجابات
47,134
النقاط
1,951
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم
تم الاعتماد أمونة الزينة
ومرحبا بيك في واش راك تهدر نورتينا
لي عودة غدوة بحول الله للرد على الموضوع
خاطر ديجا دارها بينا التريسيتي من 10 ونص وحنا مقابلين الشمع لدرك
على هادي مازالني دايخة من الظلمة ههه
لي عودة بحول الله :giggle:
 
Queen Fati

Queen Fati

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#3
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
2,021
الإعجابات
3,371
النقاط
911
الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
#3
والله يا اختى عند مشكل كبيييير
اسهر اللييييييييييييل دون اى سبب مقنع
اراقب البلافون تارة واطل من النافذة تارة اخرى
ازور المطبخ ويبانلي التخمال تحسبي مهبولة
نرقد ونفيق ..ثم اصبح من النادمين ههههههه
 
hakim story

hakim story

:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفين
#4
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
8,943
الإعجابات
35,401
النقاط
701
الجنس
ذكر
#4
نوضي بكري طيبي المذكر صل الفجر.. ما تقيليش بزاف ساعة ماكسيموم.. بعدي ع المنبهات قهوة وشاي وعباد ترقدي بكري نشالله... من كتاب سهران إبن ارقان..
 
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