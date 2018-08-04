آا نجوم الليل ...

"viola"
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" آنجوم الليل معاكم سهران ما عندي لا حبيب لا ولي ..."
تاع كمال مسعودي الله يرحمو غنية بزاف هايلة غناها عالمغتربين
بصح مدام فيها النجوم و السهر جيت نحكيلكم عالسهرة و الارق لعل و عسى نلقاو حل خخ
اذن و بعد هذه المقدمة الطللية نقولكم هلاو عليكم نشالله راكم ملاح خاوتي ^^
موضوعي قتلكم عالسهرة و الرقاد تاع الزوج و الثلاثة تاع الصباح
سيرتو السيليباتار ديرو الصف نحسبكم تشو
كي تكون سيليباتار و تسهر كي شغل وحدة صلعة تروح ادّير بروشينغ -_-
عالاقل قال وحدة متزوجة وولادها صغار ينوضوا فالليل ميخلوهاش ترقد باينة معذورة
و احنا ؟ ضعنا يا جماعة
مذابيكم الشعب هاذاك لي مايديباصيش ال12 و ال11 تمدولنا لاغوسات ولكم الاجر
تقولو بالاك النت و الفيسبوك و اليوتيوب نقولكم نن
انا الوالد تاعي يطفي المودام بكري باه نرقدو بكري نكملها بالزيرو كي الفحلة خخخ
حتى و كي مايكونش الريزو ندخل للفوطوات لي فالتيليفون و نبدا نعدّل و نقص و ندخل للصور من عام دقيوس يا خويا يا خويا
و حااااتا و نحط التيليفون...
يبدا العقل تاعي الحلوف بالمهمة خخخ وش نحكيلكم وشمن حسابات وشمن اومورات يطلع ويهبط والله منرقدها
السهرة تهدّ البدن و الرقاد بكري مليح نحتاجو نرقدو برك ههه
المعنيين ريحو هنا نشالله نصيبو الحل ..الموضوع كون درتو في قسم الصحة خخخخ
رانا نستناو
الفايولا تزحلقت
سلام ^^
تاع كمال مسعودي الله يرحمو غنية بزاف هايلة غناها عالمغتربين
بصح مدام فيها النجوم و السهر جيت نحكيلكم عالسهرة و الارق لعل و عسى نلقاو حل خخ
اذن و بعد هذه المقدمة الطللية نقولكم هلاو عليكم نشالله راكم ملاح خاوتي ^^
موضوعي قتلكم عالسهرة و الرقاد تاع الزوج و الثلاثة تاع الصباح
سيرتو السيليباتار ديرو الصف نحسبكم تشو
كي تكون سيليباتار و تسهر كي شغل وحدة صلعة تروح ادّير بروشينغ -_-
عالاقل قال وحدة متزوجة وولادها صغار ينوضوا فالليل ميخلوهاش ترقد باينة معذورة
و احنا ؟ ضعنا يا جماعة
مذابيكم الشعب هاذاك لي مايديباصيش ال12 و ال11 تمدولنا لاغوسات ولكم الاجر
تقولو بالاك النت و الفيسبوك و اليوتيوب نقولكم نن
انا الوالد تاعي يطفي المودام بكري باه نرقدو بكري نكملها بالزيرو كي الفحلة خخخ
حتى و كي مايكونش الريزو ندخل للفوطوات لي فالتيليفون و نبدا نعدّل و نقص و ندخل للصور من عام دقيوس يا خويا يا خويا
و حااااتا و نحط التيليفون...
يبدا العقل تاعي الحلوف بالمهمة خخخ وش نحكيلكم وشمن حسابات وشمن اومورات يطلع ويهبط والله منرقدها
السهرة تهدّ البدن و الرقاد بكري مليح نحتاجو نرقدو برك ههه
المعنيين ريحو هنا نشالله نصيبو الحل ..الموضوع كون درتو في قسم الصحة خخخخ
رانا نستناو
الفايولا تزحلقت
سلام ^^