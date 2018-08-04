آا نجوم الليل ...

والله يا اختى عند مشكل كبيييير

اسهر اللييييييييييييل دون اى سبب مقنع

اراقب البلافون تارة واطل من النافذة تارة اخرى

ازور المطبخ ويبانلي التخمال تحسبي مهبولة

نرقد ونفيق ..ثم اصبح من النادمين ههههههه ​