يومِـيآتـي فِي رمضَــآن { 3 } معَ viola ~



اهلا و سهلا بالجميع اعضاء و زوار في سلسلة يومياتي في رمضان السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاتهاهلا و سهلا بالجميع اعضاء و زوار في سلسلة يومياتي في رمضان

هي سلسلة ستكون في آخر ايام رمضان { العشر الاواخر } مع مجموعة من الاعضاء نتعرف من خلالها على يومياتهم في رمضان

و كيفية قضاء اوقاتهم فيه



فكل الشكر للاخت على تلبيتها لدعوتنا و ثالث ضيفة لنا في هذه السلسلة هي الاخت @"viola" لي قبلت دعوتي بصدر رحبفكل الشكر للاخت على تلبيتها لدعوتنا

و الان نخليكم تشوفوا يوميات عضوتنـا الرائعة و المشوقة هههه

حلقة تقتل بضحك

عآشقة الجنة :

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

اهلا و سهلا بك حبيبتي ايمان معانا في سلسلة يومياتي في رمضان

و صحا فطورك

نظن بلي الحلقة تاع اليوم رح تنال اعجاب الاعضاء لانو كاين معجبينك بزاف هههههه

ان شاء الله تعجبك القعدة و تكوني مرتاحة معانا

ايمان

و عليكم السلام و رحمة الله

و بيك اهلا تعيشي ختيتي صحا فطوركم

هههه وشمن معجبين باينة عليا يعرفوني زوج مناس برك ههه

اكيد تعجبني معاكم الناس الزينة ^^ انا لي نشالله نكون خفيفة عليكم ❤

عآشقة الجنة :

الاخت إيمان او الملقبة بفيولا انت عضوة متألقة معانا و كاين وحد الشلة و جماعة برك لي يعرفوك مليح و نحيوهم بالمناسبة بصح بالنسبة لأعضاء وحد آخرين انت غامضة

فالمطلوب منك هو تقدمي لمحة عليك للاعضاء ^^

ايمان :

ههه عصابتي الوديعة وي نحييهم واحد واحد

اذا لمحة عليا فيولا أو ايمان عضوة من 2014 مورا ما جبت الباك التحقت بالعايلة هنا

نقرا سنة رابعة جامعي تخصص استاذة لغة انجليزية تعليم ثانوي..اني قريب ندير 22 عام بقالي شهر هاك خخ

وش نزيدكم انسانة مزاجية مقلقة بصح في نفس الوقت ضحوكة و نحب نقصر و حلمي الهجرة في أقرب وقت ههه



عاشقة الجنة : عاشقة الجنة :

ههههه اكثر حاجة تضحكني فيك هي الحرڨة وين حابة تهاجري على ما اعتقد للموزنبيق الشقيقة ههه

تسلمي حبيبتي منورة القعدة

ايمان حبيت نرجع معاك لايام الطفولة و ايام البراءة وقت لي كنا عايشين بنيتنا و ميهمنا حتى شيء مالا احكيلنا على طفولتك في رمضان ؟! و كيفاش كان أول يوم صمتيه ايلا تتفكري ؟

و بلا مننساو اهم شيء و هو القراية في رمضان ؟!

ايمان ;



الله ينورك الزينة

طفولتي في رمضان خخخ كيما ضركا يعني مكاش فرق هههه معنداك وش نحكيلك بكري كان خير اكيد

كان ماني هي لي ديرلنا الكسرة ضركا مولاتش تقدر ..كنت نقرا فالجامع نروحو من مورا العصر حتى قريب يأذن

مبعد نريحو نلعبو برا و نبداو نأذنوا باش نخدعوا الناس خخخخخ تبا

كنت نوض نتصحر و صباح نوض ناكل قلعافية ههههه و زيد و زيد راني ناسية

أول يوم صمتو والله مراني شافية راهو مخلطلي مع نهار فطرت فيه بالديول عال3 تاع عشية نشالله ميكونش هو برك هههه مهم نهارها كنت صايمة كنت سنة 3 ابتدائي وقيلا ايا و ماما بعثتني نشري الديول ملقيتش خخخ و بقيت نحوووس نحوووس حتى لقيت واحد يبيع فاللي مخدوم فالدار و بدا يشهي فيا و يقولي و الله لا بنييين و يجي يهبببل و هو قاديول خخخ هايا فالطريق ضربت وحدة و نص نذوق فيه اذا صح بنين كي وصلت للدار تفكرت باللي راني صايمة خخخ بصح و الله ما نكذب عليك اذا كان يومي الاول و لا نهار خلاف

القراية و يالقراية بون العام هذا فوتت 22 يوم هاك فالاقامة فاتو صافا يعني حمدلله برك توحشنا ماكلة الدار و شريبة ماما ..ليامات لي نقرا راني نوض صباح 7 هاك نقرا مال9 حتى 4 ونرجعو نوصلو جوايه ل5ونص بتوقيت الريسطو و ضواحيها خخخ نروحو نجيبو فطور و نديرو كشما حاجة خفيفة بوراك ولا ماسيدوان ولا مبعد مورا لفطور نتقاسمو وحدة توجد للسهرة ووحدة تغسل لماعن مهم كل وحدة واش دير بلخف مبعد نتلمو على قهيوة و قلب اللوز خخخ و نتفرجو الخاوة ههه مبعد نوضوا نصلو مبعد نروحو نريفيزيو للصباح و ليامات لي منقراوش نطيبوا فطورنا وحدنا

اصعب حاجة جاتني فلقراية تاع رمضان هي الوقت مكاش قاع النوم بصح فاتو لاباس حمدلله على كل حال

يايما نهدر بزااف هههه مش نحوس نحرق نحوس نروح بكواغطي و اذا مطارتليش خلي الزورق هو الخطة ب خخخخالله ينورك الزينةطفولتي في رمضان خخخ كيما ضركا يعني مكاش فرق هههه معنداك وش نحكيلك بكري كان خير اكيدكان ماني هي لي ديرلنا الكسرة ضركا مولاتش تقدر ..كنت نقرا فالجامع نروحو من مورا العصر حتى قريب يأذنمبعد نريحو نلعبو برا و نبداو نأذنوا باش نخدعوا الناس خخخخخ تباكنت نوض نتصحر و صباح نوض ناكل قلعافية ههههه و زيد و زيد راني ناسيةأول يوم صمتو والله مراني شافية راهو مخلطلي مع نهار فطرت فيه بالديول عال3 تاع عشية نشالله ميكونش هو برك هههه مهم نهارها كنت صايمة كنت سنة 3 ابتدائي وقيلا ايا و ماما بعثتني نشري الديول ملقيتش خخخ و بقيت نحوووس نحوووس حتى لقيت واحد يبيع فاللي مخدوم فالدار و بدا يشهي فيا و يقولي و الله لا بنييين و يجي يهبببل و هو قاديول خخخ هايا فالطريق ضربت وحدة و نص نذوق فيه اذا صح بنينكي وصلت للدار تفكرت باللي راني صايمة خخخ بصح و الله ما نكذب عليك اذا كان يومي الاول و لا نهار خلافالقراية و يالقراية بون العام هذا فوتت 22 يوم هاك فالاقامة فاتو صافا يعني حمدلله برك توحشنا ماكلة الدار و شريبة ماما ..ليامات لي نقرا راني نوض صباح 7 هاك نقرا مال9 حتى 4 ونرجعو نوصلو جوايه ل5ونص بتوقيت الريسطو و ضواحيها خخخ نروحو نجيبو فطور و نديرو كشما حاجة خفيفة بوراك ولا ماسيدوان ولا مبعد مورا لفطور نتقاسمو وحدة توجد للسهرة ووحدة تغسل لماعن مهم كل وحدة واش دير بلخف مبعد نتلمو على قهيوة و قلب اللوز خخخ و نتفرجو الخاوة ههه مبعد نوضوا نصلو مبعد نروحو نريفيزيو للصباح و ليامات لي منقراوش نطيبوا فطورنا وحدنااصعب حاجة جاتني فلقراية تاع رمضان هي الوقت مكاش قاع النومبصح فاتو لاباس حمدلله على كل حاليايما نهدر بزااف

عآشقة الجنة :

هههههه لالا حبيبتي كلامك عسل مشاء الله الأعضاء اكيد رح يحبوك زاف و تعجبهم الحلقة

و ربي يوفقك حبيبتي في قرايتك و تنجحي إن شاء الله صح صعيبة لاسيتي و رمضان ربي معاكم

امونة انت من النوع لي يغلبوا رمضان ولا لالا ؟

و واش هو برنامجك في رمضان ؟ في غير ايام الدراسة ! و هل تبدل هذا العام ؟

الان نروحو للاجواء الرمضانية عندكم في الجلفة

واش هي عادات المنطقة تاعكم في رمضان ؟ و هل مزلتو متمسكين بيهم ؟ لانو ناس الجلفة معروفين بلي محافظين على عادات بكري ؟!

و واش هو طبقكم المشهور ؟

ايمان ;



لا نورمال ميغلبني ما نغلبوا عادي خخخ

البرنامج في ايام الدراسة راني حكيتلك و غيرها مكان والو ماللي جيت للدار وليت نصّبح شوية ههه نوض ندير لقاطو بديبتو البارح و اليوم يعني ولا نقرا شوية و نعاون ماما فالفطور (راه خاطيني الكوزينة هاذو ليامات)

مورا كل صلاة نقرا شوية قرآن و مورا لفطور نتفرج و نصلي مبعد نقرا للصباح ثان

العادات و الله منكذب عليك خخخ في عايلتي يعني مكاش حاجة مميزة بزاف ..

بزاف لي يديرو الشواء مورا صلاة التروايح يتلمو عليها و هذا مكان منعرفش بزاف انا خخخ

الاطباق ثاني قاع كيفكيف شربة و طاجين و حلو و سلايط عندك حنا نقدسو المطلوع في رمضان ههه و القهوة يخدموها فاري سبيسيفيك عندنا خخخ بالشيح و خرجلان ووحد الحيات ههه الله يحفظكلا نورمال ميغلبني ما نغلبوا عادي خخخالبرنامج في ايام الدراسة راني حكيتلك و غيرها مكان والو ماللي جيت للدار وليت نصّبح شوية ههه نوض ندير لقاطو بديبتو البارح و اليوم يعني ولا نقرا شوية و نعاون ماما فالفطور (راه خاطيني الكوزينة هاذو ليامات)مورا كل صلاة نقرا شوية قرآن و مورا لفطور نتفرج و نصلي مبعد نقرا للصباح ثانالعادات و الله منكذب عليك خخخ في عايلتي يعني مكاش حاجة مميزة بزاف ..بزاف لي يديرو الشواء مورا صلاة التروايح يتلمو عليها و هذا مكان منعرفش بزاف انا خخخالاطباق ثاني قاع كيفكيف شربة و طاجين و حلو و سلايط عندك حنا نقدسو المطلوع في رمضان ههه و القهوة يخدموها فاري سبيسيفيك عندنا خخخ بالشيح و خرجلان ووحد الحيات

عآشقة الجنة :

نروحو ضركا للكوزينة

هل انت من النوع لي يشارك بقوة في رمضان في الكوزينة ولا ضيفة شرف برك ؟

و اذا نعم واش هوما الاطباق الرمضانية لي تعرفي تطيبيهم و تحبيهم ؟

و تفضلي تطيبي الاطباق التقليدية ولا تنوعي ؟

ثاني بلي راكم تطيبو في لاسيتي احكيلنا على الأجواء تاع الطبخ ثما و أجواء الفطور مع البنات ؟!

ايمان :



اذا مشي دالتي نعاون برك ...

نشتي ندير ليقراتان بزاف و نعرف ندير لبوراك خخخ معنداك مكاش حاجة سبيسيال نعرفلها يعني بصح ليقراتان يخرجولي ملاح

الاطباق نشتي انوع عادي لي خرجت مليحة هاذيك هي

أجواء هاايلة و الله العظيم حتى و بعاد على الدار و متوحشينهم مي قاع كيفيكف مع بعضانا نهارات لي نطيبوا فيهم نخرجوا قبل نقضوا واش يخص مبعد نقسموا كل وحدة واش تحكم و لي متخدمش تغسل لماعن مورا لفطور ههه طيبنا كلش حتى لقراتان و درناها فوق الريزيسطونس خخخ تاع بالسيف و فاتت و الحمدلله ^^ ههه شوفي ماني بقوووة قوووة ماني ضيفة شرف يعني بمعدل عادي كي تكون دالتي ندير فطور كاملاذا مشي دالتي نعاون برك ...نشتي ندير ليقراتان بزاف و نعرف ندير لبوراك خخخ معنداك مكاش حاجة سبيسيال نعرفلها يعني بصح ليقراتان يخرجولي ملاحالاطباق نشتي انوع عادي لي خرجت مليحة هاذيك هيأجواء هاايلة و الله العظيم حتى و بعاد على الدار و متوحشينهم مي قاع كيفيكف مع بعضانا نهارات لي نطيبوا فيهم نخرجوا قبل نقضوا واش يخص مبعد نقسموا كل وحدة واش تحكم و لي متخدمش تغسل لماعن مورا لفطور ههه طيبنا كلش حتى لقراتان و درناها فوق الريزيسطونس خخخ تاع بالسيف و فاتت و الحمدلله ^^

عآشقة الجنة :

حوحو يشكر روحو هههه المهم المشاركة حبيبتي

نكملوا مع المأكولا واش تحبي : قلب اللوز ولا زلابية ؟ و علاش ؟

و واش هوما التحليات لي تحبي تاكليهم في السهرة ؟

تي من النوع لي يسهر في رمضان ولا لالا ؟ و واش هي نصيحتك للي يرقدو في نهار رمضان ؟

تصلي التراويح في المسجد ولا في الدار و واش هو شعورك و نتي تصليها ؟

و نتوما في رمضان تخرجو في السهرة ولا تبقاو غير في الدار ؟

بكري كانوا العايلات يروحو يضيفو بعضهم بصح الان مبقاتش هذه العادة ؟ واش تعليقك عليها ؟

و بما انو العيد قرب واش هي الحلويات لي درتوها و مزال تخدموها ان شاء الله ؟

ايمــــــــــان ;



منشتي ني قلب اللوز ني زلابية هههه خاطيني السكر قاع بصح رمضان هذا كليتهم علمتني لاسيتي كلش خخخخ

ولا تحلية منشتيش قاع السكر و الحلويات ..

هههه مش قنسهر منرقدش قااع حتى مورا الفجر

نصيحتي للي يرقدو فالنهار متنوضوش إنه فخ خخخ نتمسخر و الله انا العام هذا صح حسيت باللي راني صايمة كثن نوض مالصباح حتى لليل و الله صح تستشعر الصيام و خاصة اذا راح في الذكر و التلاوة و العمل ^^ اغتنموه !

نصليهم فالدار و شعوري خليه بيني و بين روحي لكن باختصار حلاوة الشهر الفضيل كلها في التراويح

ممم و الله صح عادة افطار الصائم بلا ما نحكوا عليها من جانب عادة مليحة أصلا عندها أجر كبييير و الله راني نضيعوا في بزاف أجر ..

الحلوى درت مقروط و جلجلان و كنت راحا نزيد تشاراك و حلوة الفلون و صابلي بصح تحرقت قبيل من يد كيما قتلك

تكملهم ماما و ختي بالاك ههه وين نشكر يخي قتلك نورمال و ديجا مزلت نتعلم بزااااااف خخخمنشتي ني قلب اللوز ني زلابية هههه خاطيني السكر قاع بصح رمضان هذا كليتهم علمتني لاسيتي كلش خخخخولا تحلية منشتيش قاع السكر و الحلويات ..هههه مش قنسهر منرقدش قااع حتى مورا الفجرنصيحتي للي يرقدو فالنهار متنوضوش إنه فخ خخخ نتمسخر و الله انا العام هذا صح حسيت باللي راني صايمة كثن نوض مالصباح حتى لليل و الله صح تستشعر الصيام و خاصة اذا راح في الذكر و التلاوة و العمل ^^ اغتنموه !نصليهم فالدار و شعوري خليه بيني و بين روحي لكن باختصار حلاوة الشهر الفضيل كلها في التراويحممم و الله صح عادة افطار الصائم بلا ما نحكوا عليها من جانب عادة مليحة أصلا عندها أجر كبييير و الله راني نضيعوا في بزاف أجر ..الحلوى درت مقروط و جلجلان و كنت راحا نزيد تشاراك و حلوة الفلون و صابلي بصح تحرقت قبيل من يد كيما قتلكتكملهم ماما و ختي بالاك

عآشقة الجنـة :

امونـــة نشكرك بزاف على قبول الدعوة و كنتي ضيفة خفيفة عليا و ان شاء الله تكوني خفيفة على الاعضاء

نتمنى انك تقدمي نصيحة للاخوة و الاخوات لي معانا

و في الاخير نقولوك صحـــــــــــا عيدك و كل عام و انت و العائلة بخير

و نورتينا و شكرا مرة اخرى و اكيد حلقة اليوم رح تنال اعجال المشاهدين

في امان الله و صحا سحوركم

ايمـــــــــــان :

صحيتي نتي عالاستضافة ختيتي و الله قعدة هايلة هدرت ياسر خخخ

نشالله مكنتش سامطة ههه و نصحيتي اشبعوا من ماليكم و اغتنموا آخر أيام رمضان لعها تكون سببا في المغفرة و ربي يتقبل ان شاء الله

صحا عيدكم كامل و ربي يحفظك أسوم ^_^

سلام ❤

و بهذا اعزائي الاعضاء و العضوات تنتهي الحلقة الثالثة من سلسلة يومياتي في رمضان التي كانت ضيفتها الاخت فيولا

انتظرونا غدا في الحلقة الرابعة مع عضو آخر

صحا سحوركم