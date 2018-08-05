عرض بيع بيع 200 اورو بايسيرا مقابل 218 دج ccp

بيانات المعاملة المالية
البائع
kacimo samy
المبلغ
200 ( EUR )
سعر البيع
218 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايسيرا - Paysera
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
189
الإعجابات
112
النقاط
9
الإقامة
في ارض ربي
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم
متوفر 200 اورو paysera للبيع مقابل التحويل في CCP
السعر: 1 اورو= 218 دج

الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا

العمولة لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع

- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
 

المرفقات

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:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
977
الإعجابات
2,565
النقاط
151
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم ... جمعة مباركة للجميع و تقبل اللهم منا و منكم

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- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
hdtv

hdtv

:: عضو مُشارك ::
#3
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
200
الإعجابات
42
النقاط
7
#3
احجز لي كامل المبلغ ب 43000دج و اكد لي الحجز من فضلك..
 
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