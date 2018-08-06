ahmed90
:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 20 جوان 2010
- المشاركات
- 23
- الإعجابات
- 4
- النقاط
- 3
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
متوفر للبيع 500 أورو بيسيرا
سعر البيع 218 دج للأورو الواحد السعر ثابت
اقل مبلغ للحجز 20 أورو
يتم استقبال المقابل بالدينار عبر CCP فقط
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ وتاريخ الدفع
معلومات الدفع و الإستقبال تكون من طرف الإشراف
يتم التحويل بعد التأكد من وصول المبلغ عبر الموقع الالكتروني للبريد بعد منتصف الليل من يوم الارسال
مدة الحجز 24 ساعة
المصدر: بيع خدمات موقع خمسات
العمولة: 00%
الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا
متوفر للبيع 500 أورو بيسيرا
سعر البيع 218 دج للأورو الواحد السعر ثابت
اقل مبلغ للحجز 20 أورو
يتم استقبال المقابل بالدينار عبر CCP فقط
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ وتاريخ الدفع
معلومات الدفع و الإستقبال تكون من طرف الإشراف
يتم التحويل بعد التأكد من وصول المبلغ عبر الموقع الالكتروني للبريد بعد منتصف الليل من يوم الارسال
مدة الحجز 24 ساعة
المصدر: بيع خدمات موقع خمسات
العمولة: 00%
الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا