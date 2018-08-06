عرض بيع متوفر 500 اورو بايسيرا مقابل 218 دج ccp فقط

بيانات المعاملة المالية
البائع
ahmed90
المبلغ
500 ( EUR )
سعر البيع
218 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايسيرا - Paysera
A

ahmed90

:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
20 جوان 2010
المشاركات
23
الإعجابات
4
النقاط
3
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
متوفر للبيع 500 أورو بيسيرا
سعر البيع 218 دج للأورو الواحد السعر ثابت
اقل مبلغ للحجز 20 أورو
يتم استقبال المقابل بالدينار عبر CCP فقط
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ وتاريخ الدفع
معلومات الدفع و الإستقبال تكون من طرف الإشراف
يتم التحويل بعد التأكد من وصول المبلغ عبر الموقع الالكتروني للبريد بعد منتصف الليل من يوم الارسال
مدة الحجز 24 ساعة
المصدر: بيع خدمات موقع خمسات
العمولة: 00%
الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا


paysera.jpg
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
979
الإعجابات
2,571
النقاط
151
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم ... جمعة مباركة للجميع و تقبل اللهم منا و منكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
A

ahmed90

:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
#3
إنضم
20 جوان 2010
المشاركات
23
الإعجابات
4
النقاط
3
الجنس
ذكر
#3
شكرا لك اخي الكريم على الموافقة وللعلم فقط اليوم ليس الجمعة وانما الاثنين ههه وشكرا
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top