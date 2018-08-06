فكرة سهلة وبسيطة لعمل فني لكلمة وتزيينها بالخط العربي

وحي القلم

وحي القلم

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#1










تحية مباركة لمحبي ومتابعي اللمة الغالية أينما كانوا
وتحية إلى عشاق الكتابة ومحبي الخط العربي
وأهلا وسهلا بأعضائنا وزوارنا الكرام في موضوعي المتواضع
أضع بين أيديكم طريقة سهلة وبسيطة جدا في تزيين كلمة مكتوبة بنوع من الخطوط العربية

الأدوات المستخدمة في عملي هي :
الورق / مقص / قلم رصاص خاص بكتابة الخطوط العربية / مسطرة / مسدس غراء / علبة ألوان خاصة / بريق تزين ملون

طريقة العمل :
قمت بكتابة كلمة " تُقى " في ورقة كبيرة
يمكنكم كتابة أي كلمة تريدون إخوتي الكرام في ورقة كبيرة
أو ورق مقوى كبير أو أوراق خاصة لكتابة الخطوط العربية
لاحظوا جيدا إخوتي الكرام كلمة " تقى " بدون نقاط :


وحي القلم 56.jpg


بعد انتهاء من كتابتي لكلمة تقى بدون نقاط
قمت بكتابة ورسم نقاط هذه الكلمة الخاصة بالحرف التاء وحرف القاف في ورقة أخرى
بعد إنتهائي من عمل النقاط
قمت بقص الورقتين : الورقة الأولى كلمة تقى بدون نقاط
الورقة الثانية : نقاط الكلمة
ووضعتهما مع بعضهما البعض لاحظوا جيدا :


وحي القلم 58.jpg


بعد انتهائي من قص الوقتين كما لاحظتم إخوتي الكرام
قمت بوضع لمساتي الأخيرة على عملي المتواضع وتزيينه بطريقة بسيطة وسهلة جدا
فكان عملي المتحصل عليه كالتالي لاحظوا :


وحي القلم 71.jpg



وحي القلم 70.jpg


بنفس الطريقة والعمل الذي قمت به لكلمة " تقى "
قمت بكتابة إسم عبد الرحمن
فكان عملي المتحصل عليه كالتالي إخوتي الكرام :


وحي القلم 72.jpg







تقييمكم للعمل المتواضع
تحياتي
وحي القلم





 

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عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

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منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
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#4
السلام عليكم أخي
مشاء الله ابداع رائع
تروق لي أعمالك دائما لأنك حقا موهوب
واصل ولا تحرمنا من جديدك
بارك الله فيك
موفق
 
وحي القلم

وحي القلم

:: عضو فعّال ::
#5
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
2,703
الإعجابات
6,195
النقاط
1,261
الإقامة
غليزان
#5

قال عآشقة الجنـة:
السلام عليكم أخي
مشاء الله ابداع رائع
تروق لي أعمالك دائما لأنك حقا موهوب
واصل ولا تحرمنا من جديدك
بارك الله فيك
موفق
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إن شاء الله تكوني بخير أختي @عآشقة الجنـة
وفيك بركة
شكرا على تحفيزك لي أختي بارك الله فيك
والحمد لله أن أعمالي نالت إعجابك أختي بوركت
تحياتي
 
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