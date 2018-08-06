فكرة سهلة وبسيطة لعمل فني لكلمة وتزيينها بالخط العربي

تحية مباركة لمحبي ومتابعي اللمة الغالية أينما كانوا

وتحية إلى عشاق الكتابة ومحبي الخط العربي

وأهلا وسهلا بأعضائنا وزوارنا الكرام في موضوعي المتواضع

أضع بين أيديكم طريقة سهلة وبسيطة جدا في تزيين كلمة مكتوبة بنوع من الخطوط العربية

الأدوات المستخدمة في عملي هي :

الورق / مقص / قلم رصاص خاص بكتابة الخطوط العربية / مسطرة / مسدس غراء / علبة ألوان خاصة / بريق تزين ملون

طريقة العمل :

قمت بكتابة كلمة " تُقى " في ورقة كبيرة

يمكنكم كتابة أي كلمة تريدون إخوتي الكرام في ورقة كبيرة

أو ورق مقوى كبير أو أوراق خاصة لكتابة الخطوط العربية

لاحظوا جيدا إخوتي الكرام كلمة " تقى " بدون نقاط :

بعد انتهاء من كتابتي لكلمة تقى بدون نقاط

قمت بكتابة ورسم نقاط هذه الكلمة الخاصة بالحرف التاء وحرف القاف في ورقة أخرى

بعد إنتهائي من عمل النقاط

قمت بقص الورقتين : الورقة الأولى كلمة تقى بدون نقاط

الورقة الثانية : نقاط الكلمة

ووضعتهما مع بعضهما البعض لاحظوا جيدا :

بعد انتهائي من قص الوقتين كما لاحظتم إخوتي الكرام

قمت بوضع لمساتي الأخيرة على عملي المتواضع وتزيينه بطريقة بسيطة وسهلة جدا

فكان عملي المتحصل عليه كالتالي لاحظوا :

بنفس الطريقة والعمل الذي قمت به لكلمة " تقى "

قمت بكتابة إسم عبد الرحمن

فكان عملي المتحصل عليه كالتالي إخوتي الكرام :

تقييمكم للعمل المتواضع