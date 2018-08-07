عرض بيع بيع مبلغ 200 دولار بايونير Payoneer مقابل CCP فقط

بيانات المعاملة المالية
البائع
The Shinigamy
المبلغ
200 ( USD )
سعر البيع
185 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايونير - Payoneer
The Shinigamy

The Shinigamy

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
1 أوت 2015
المشاركات
397
الإعجابات
43
النقاط
7
#1
السلام عليكم,
متوفر للبيع 200 دولار بايونير و الرجاء التأكد من أن حسابكم يستقبل الأموال.
سعر البيع 185 دج للدولار الواحد
يتم استقبال المقابل بالدينار عبر CCP فقط
يُرجى من الشّاري رفع صورة عن وصل الدّفع مكتوب عليها بخطّ اليد:

قيمة المبلغ
اسم العضوية
اسم المنتدى
إيميل الإستقبال
تاريخ الدفع

رجاءا التقيد بهذه النقطة من أجل حماية حقوق الطرفين كما أن إرسال الدولار لن يتم حتى يصلني الوصل مكتوب عليه بخط اليد جميع المعلومات.

يتم التحويل بعد التأكد من وصول المبلغ عبر الموقع الالكتروني للبريد بعد منتصف الليل من يوم الارسال
مدة الحجز 24 ساعة
المصدر: أعمال حرة
العمولة: 00%
شكرا
 

المرفقات

Fethi.dz

Fethi.dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
7 أوت 2006
المشاركات
3,477
الإعجابات
2,691
النقاط
1,001
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
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