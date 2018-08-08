kacimo samy
:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 12 ماي 2018
- المشاركات
- 205
- الإعجابات
- 113
- النقاط
- 9
- محل الإقامة
- في ارض ربي
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
متوفر 200 اورو paysera للبيع مقابل التحويل في CCP
السعر: 1 اورو= 218 دج
الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا
العمولة لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
المرفق
متوفر 200 اورو paysera للبيع مقابل التحويل في CCP
السعر: 1 اورو= 218 دج
الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا
العمولة لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
المرفق
المرفقات
-
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