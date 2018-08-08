عرض بيع متوفر 200 اورو paysera للبيع مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية
البائع
kacimo samy
المبلغ
200 ( EUR )
سعر البيع
218 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايسيرا - Paysera
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
205
الإعجابات
113
النقاط
9
محل الإقامة
في ارض ربي
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم
متوفر 200 اورو paysera للبيع مقابل التحويل في CCP
السعر: 1 اورو= 218 دج

الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا

العمولة لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع

- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ

المرفق
 

المرفقات

  • 100.PNG
    100.PNG
    254.8 KB المشاهدات: 2
Fethi.dz

Fethi.dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
7 أوت 2006
المشاركات
3,478
الإعجابات
2,699
النقاط
1,001
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top