رحلت 💔💔💔💘💘💘

N

Nounous nina

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
234
الإعجابات
291
النقاط
13
محل الإقامة
ساكنة غير هنا
الجنس
أنثى
#1
رحلت ...
لم اكن اريد الرحيل لكننى رحلت ..
اطفات نور المكان ورحلت
بعدما كنت ملكة على عرشه ...
رحلت رحلت لانه مامن داعى لبقائي ....
رحلت فمكانى هذا يتعذرنى رحلت .....


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حملت عيونى التى تراك تراك دونسواك كلها شوق لك ..
في قلبي عشق لن بمر السنين ..
ذاكرتى ليس بها الاذكرياتك تابي مغادرتى ..
احمل على لسانى عبارة احبك في الصباح احبك في المساء احبك في غيابك ووجودك احبك ..
حتى في حزنى وفرحى احبك ...
ساعتى بيدى تروى قصص وحكايات انت سيدها ...
رحلت وحلملتهم معى وقلت عسي ان ينسوك في يوم ...


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رحلت منهاك ..
رحلت لان قلبك معى ونبضاته هناك ...
انا التى كل نبضاتى حتى اليوم كانت لك ...
تخرج ذا القلب سعدة لانها مللك ...
رحلت فحزنت انفاسي ...
ضاقت بي وقالت مامن داع لى فلم يعد لى هدف .....

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رحلت الا ان الحقيقة ستظل دوما ..
انت والاول والاخر ..
اول كلمة احبك كانت لك ماسستطعت قولها لاحد بعدك كما قلتها لك ...
اول دقات قلبي لك اول ذكرياتى معك فكيف انساك ..
رحلت اجل رحلت ...

الى من يهمهم الأمر - 1.jpg





رحلت وساظل اتذكرك
ليس كخائن انما كحب صادق ...
ليس كحب مضي انما كاول حب في حياتى ...
ليس كوقت ضائع انما كاحسن ايام حياتى ...

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رحلت من هناك وبحثت عن ماوى ياوينى انا وجروحى كل بحوثي ويااسفاه باءتلى بالفشل ...
رحلت لانك كنت من احببته وكنت اول من خاننى ....

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N

Nounous nina

:: عضو مُشارك ::
#2
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
234
الإعجابات
291
النقاط
13
محل الإقامة
ساكنة غير هنا
الجنس
أنثى
#2
hakim story

hakim story

:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفين
#3
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
8,958
الإعجابات
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النقاط
701
الجنس
ذكر
#3
كلمات جميلة بنكهة الوجع
هل هي بقلمك؟
 
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