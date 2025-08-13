رحلت عني الحبيبة والرفيقة والصديقة ..رحلت نور البيت

فضفضة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهلست ساخطة على قضاء الله واقداره اعرف ان الموت مقدر لنا جميعا صغيرا أو كبيرا سقيم أو سليم.لكن أنا حالة خاصة تعلقي بامي كبير هي الام والاخت والصديقة ومعلمتي الاولى. .دوما يقولون لي لماذا ليس لك صديقات فأقول مكتفية عندي صديقة لان امي هي صديقتي نحكي مع بعض في كل المواضيع نتناقش نفضفض لبعض رغم فارق العمر الكبير بيننا فاني انحبتتي ولها احفاد أكبرهم يكبرني قريب بخمس سنوات فهي تفهمني بسرعة..بسبب عمل ابي كنا كل مرة في مدينة فكبرت مع والديا فقط بعيدة عن اخوتي فكانت أمي لي كل شيئ..لذلك فراقها كسرني جعلني أرى أن طعم الدنيا تغير اصبحت الحياة بلا ذوق..وما زاد في ألمي أن أمي توفت بالسرطان عافانا وعافاكم الله وأخفت ذلك عنا جميعا من اجلي أنا ..أمي منذ شهر فيفري اصابتها جلطة سببت لها شلل أولي في نصف جسدها هكذا أنا أظن. لكن بسبب تلك الجلطة اكتشفت أنه عندها سرطان وفي مرحلة أخيرة فاتفقت مع أبي أن لا تخبر أحدا من اجلي أنا قالت لابي خلي فاتن تعتقد أنه مرضي جلطة فقط ليكون لها امل في شفائي أما إذا عرفت أنه سرطان فإنها ستدخل في حزن عميق لأنها تعلم أنه داء مميت ..أمي كانت تكتم المها من اجلي كنت اتساىل لماذا نائمة طول اليوم وهي تتناول اقوى المسكنات والمنومات حتى لا تصرخ من الالم لأنه ذاك الداء اكل لها جميع أعضاؤها الداخلية. امي كانت تكتم المها من أجل أن لا أحزن أنا..والغريب أنه المفروض تكون عندها اعراض خاصة أنه في المرحلة الأخيرة لكن امي لا اعراض لها أنا لما علمت بعد موتها لمت ابي واختاي قلت لهم انكم في مجال الطب خاصة أبي طبيب متقاعد في الطب العسكري منذ القدم وعنده خبرة كبيرة كنت الومه كيف لم يلاحظ عليها اعراض على الاقل لو كان في أول مراحله كانت هناك نسبة شفاء لأنه الطبيب لما اكتشفه قال لأبي الاعمار بيد الله لكن لن تكمل شهر جوان ...ابي يقول لي اتقي الله أنا لست اعلم الغيب ابي وكان مصدوم لما عرف لأنه أمي كانت عادية وزنها صحتها لا تشكو من شيئ مباشرة ارتفع ضغطها وجات جلطة ومنه عرفوا بمرضها..أنا أكثر شيئ اثر فيا كيف لم يلاحظ اختاي وأبي أنها عندها سرطان . فربما كان هناك امل وما اثر فيا أكثر أنها كانت كاتمة المها وصرخاتها حتى لا احزن انا كنت لما اعود من الثانوية أجد في القمامة أكرمكم الله قارورات كنت اظن انها ياؤورت فاتعجب منذ متى والديا يتناولون اكل غير صحي لم أكن اعلم انها فيتامينات لمرضى السرطان ..لما كتبت لكم في اخر موضوع هنا اعتذر لن اكمل الموضوع لاني مسافرة مع امي للعلاج على أساس عملية في الذراع لانه فعلا عندها عروق لا تعمل لكن ابي كان مخطط يأخذها للمستشفى العسكري لأنه حالتها ساءت ويخبرنا بالحقيقة . لكن بمجرد ما وصلنا لمدينة البويرة فاضت روح امي لخالقها وهي تمسك بيدي . كانت الأورام اكلت البلعوم فقدت القدرة على الكلام لكن كانت تردد الشهادة باصبعها دون صوت وتقول لي كلام بعينيها تقول لي لا تحزني بعدي فأنا افهمها كانت تحاول تقبيلي لكنها لم تستطع في تلك اللحظة وكأني كبرت انتقلت من عمر 16 لعمر الخمسين فعلا أحسست أني كبرت بسنوات لم ابكي أغمضت لها عيناها كأني متعودة على أن اغمض عيون الموتى بسهولة وضممتها لي كأني أنا امها وهي ابنتي أحسست أن حجمها أصبح صغير او ربما كنت اتخيل من الصدمة. كنت اظن انها ماتت بسبب ارتفاع الضغط ربما لو بقي أبي كاتم أمر مرضها الحقيقي لما دخلت في دوامة لا ادري ما اسميها . لكن ابي أخبرنا هنا فقط بكيت كيف لامي أن تتحمل كل ذلك الالم وحدها فمرض السرطان لم يترك لها لا كبد ولا رئة ولا معدة حتى الكيميائي لا يمكن لانه خلاص أصبح في اخر مراحله لمغن أمي كانت تبتسم والله لم تشكو يوما أمامنا من الم وكانت تقول الحمد لله ترددها دوما ولم تصرخ منذ شهر فيفري حتى يوم وفاتها المعروف حتى بالمسكنات ويصرخ المريض من شدة الالم لكن امي تحملت كل ذلك نقول لابي من أجل فاتن حتى لا تتالم لا أرضى أن تتالم.لا أحب بث الطاقة السلبية لكن لأول مرة منذ وفاتها اتكلم عن هذا احتاج لهذه الفضفضة في مكان ولأشخاص لا اعرفهم فاخوتي لا اريد أن أزيد حزنهم الكل خائف عليا الكل يفكر فيا . لكن أنا امثل الابتسامة وقلبي مازال يبكي فامس لأول مرة اعود لبيتنا والله مظلم كنت أقرأ أن البيت إذا ماتت الام خاصة يصبح مظلم وفعلا هذا الكلام صادق .حتى ابي ذاك الرجل الصارم الذي لا يظهر حزنه بسهولة حتى هو انهار لما دخلنا البيت وهو فارغ فأنا رفضت أن يأتي أحد معنا اريد أن اتعود فامي دوما كانت تقول لي حتى تتجاوزي صدمة ما ارمي كلك فيها وعيشي ذاك الالم واحترقي وأبكي وتوجعي وبعدها ستتعودي ..لا يفهم البعض من كلامي اني لست مؤمنة بقدر الله فالحمد لله هذه سنة الله في خلقه وسادعو لها دوما وأصدق عنها واستغفر لها ...والحمد لله انها عاشت معي 16سنة وأشهر وربتني وعلمتني الكثير واعطاني كل حنانها فربي يرحمها ويجعل الجنة ماواها