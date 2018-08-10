معلقات السنة الأولى ابتدائي الجيل الثاني

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,330
الإعجابات
61,613
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أقدم لكم معلقات السنة الأولى ابتدائي الجيل الثاني للموسم الدراسي 2018/2019.
- مخطط النشاط الأسبوعي
- قائمة أسماء التلاميذ
- لائحة المحفوظات و الأناشيد
- لائحة السور
- أنجز مشروعي.
#تحميل عبر الرابط:
http://bit.ly/2vDTZzV













في أمان الله​
 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المرشحين
#2
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
17,379
الإعجابات
1,780
النقاط
1,886
محل الإقامة
بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
#2
جميل يا أستاذة
ما أحلى الطور الابتدائي
اشكال و الوان مبهجة تشرح الصدر صراحة
بارك الله فيك على المجهودات.
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#3
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,330
الإعجابات
61,613
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#3
قال عقــ اللمه ــيد:
جميل يا أستاذة
ما أحلى الطور الابتدائي
اشكال و الوان مبهجة تشرح الصدر صراحة
بارك الله فيك على المجهودات.
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بالفعل مااحلى هذا الطور
منور اخي
 
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