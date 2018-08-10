السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 44,330
- الإعجابات
- 61,613
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أقدم لكم معلقات السنة الأولى ابتدائي الجيل الثاني للموسم الدراسي 2018/2019.
- مخطط النشاط الأسبوعي
- قائمة أسماء التلاميذ
- لائحة المحفوظات و الأناشيد
- لائحة السور
- أنجز مشروعي.
#تحميل عبر الرابط:
http://bit.ly/2vDTZzV
في أمان الله
أقدم لكم معلقات السنة الأولى ابتدائي الجيل الثاني للموسم الدراسي 2018/2019.
- مخطط النشاط الأسبوعي
- قائمة أسماء التلاميذ
- لائحة المحفوظات و الأناشيد
- لائحة السور
- أنجز مشروعي.
#تحميل عبر الرابط:
http://bit.ly/2vDTZzV
في أمان الله