عبدو شنوي
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أهلا و سهلا .. بكم نقدم لكم التوزيع السنوي الجديد للسنة الرابعة من التعليم الابتدائي الجيل الثاني للموسم الدراسي 2023 - .2024 جعلها في ميزان حسنات صاحبها الاستاذ معجوج حسام.. .
زوروا قسم السنة الرابعة ابتدائي لتصفح المزيد من الوثائق و نماذج الاختبارات المتعلقة بالسنة الرابعة ابتدائي الجيل الثاني. كما يمكنكم دوما تحميل الملف من خلال الضغط على تحميل الموجودة في االسفل.أي طلبات لا تترددوا، فإن كان في مقدورنا المساعدة فلن نبخل عليكم. أخيرا نطلب منكم أعزائي الكرام مشاركة المواضيع لتعم الفائدة.
تحميل الملف PDF من هنا
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اسم الموضوع : التوزيع السنوي الجديد للسنة الرابعة ابتدئي | المصدر : قسم السنة الرابعة إبتدائي
زوروا قسم السنة الرابعة ابتدائي لتصفح المزيد من الوثائق و نماذج الاختبارات المتعلقة بالسنة الرابعة ابتدائي الجيل الثاني. كما يمكنكم دوما تحميل الملف من خلال الضغط على تحميل الموجودة في االسفل.أي طلبات لا تترددوا، فإن كان في مقدورنا المساعدة فلن نبخل عليكم. أخيرا نطلب منكم أعزائي الكرام مشاركة المواضيع لتعم الفائدة.
تحميل الملف PDF من هنا
معاينة الملف من هنا
اسم الموضوع : التوزيع السنوي الجديد للسنة الرابعة ابتدئي | المصدر : قسم السنة الرابعة إبتدائي