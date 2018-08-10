عرض بيع 500 دولار بايونير بـ 183 دج فقط مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية
البائع
GhaF
المبلغ
500 ( USD )
سعر البيع
183 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايونير - Payoneer
GhaF

GhaF

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
9 جويلية 2016
المشاركات
186
الإعجابات
11
النقاط
7
#1
السلام عليكم
متوفر للبيع 500 دولار بايونير مقابل CCP

سعر البيع: 1 دولار = 183دج
الأولوية للحجوزات الكبيرة ( المبلغ كاملا بـ 91500دج )
أقل مبلغ للبيع هو 50 دولار
المصدر: أعمال حرة
الإثبات في المرفقات

يرجى التأكد من تفعيل خاصية الـ card to card أو (make a payment service)
طريقة تفعيل خاصية الـ card to card:
- إرسال أموال من مواقع ربحية عبر الانترنت (أدسنس، فايفر، فريلانسر .. ) إلى بطاقتك عدة مرات
- مراسلة فريق الدعم التقني لبايونير و طاب تفعيل الخاصية
* لا يمكن تفعيل الخاصية عبر ارسال الأموال من بطاقة بايونير أخرى

طريقة التعامل:
1 - تقوم بحجز المبلغ (مدة الحجز 12 ساعة) ثم أرسل بيانات ccp لك عبر الخاص عن طريق الاشراف.
2 - بعد إرسال المال للـ ccp تقوم بوضع الإثبات هنا في الموضوع (الرجاء كتابة اسم عضوية الشاري و البائع و اسم المنتدى على وصل الدفع) .
3 -تقوم بارسال بيانات الدفع الخاصة بك لي عن طريق الاشراف .
4 - بعد التأكد من وصول المبلغ سأقوم بالدفع

شكرا لكم.
 

المرفقات

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Fethi.dz

Fethi.dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
7 أوت 2006
المشاركات
3,483
الإعجابات
2,705
النقاط
1,001
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
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