بســـــــــم الله الرحــــــمان الـــــرحــــيـــــــم​

هام:

تبادل المعلومات يكون عبر الاشراف ...بعد الحجز إنتظر التأكيد من عندي تم أكد الحجز لكي أرسل لك معلومات الدفع عبر المشرف

بعد الدفع يرسل الوصل و يكتب عليه بالقلم : اسم عضوية البائع + اسم عضوية المشتري + اسم المنتدى (منتدى اللمة الجزائرية)

ملاحظة

(التحقق بعد تحديث الموقع اذا تعذر التحقق من مركز البريد )

السلام عليكم...متوفر 500 أورو بايسرا مقابل CCP ...أقل مبلغ للحجز 10 أورو... 1اورو مقابل 217دج فقط ...العمولة لاتوجد...الاثبات في المرفقاتالمصدر : اعمال حرة