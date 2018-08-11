السلام عليكم

متوفر 27 دولار ويب موني مقابل 185 دج ccp

السعر: 1 دولار = 185 دج

4995 دج



يباع المبلغ كاملا



العمولة على المشتري

للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع



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اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ + تاريخ