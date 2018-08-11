kacimo samy
:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 12 ماي 2018
- المشاركات
- 220
- الإعجابات
- 123
- النقاط
- 9
- محل الإقامة
- في ارض ربي
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
متوفر 27 دولار ويب موني مقابل 185 دج ccp
السعر: 1 دولار = 185 دج
4995 دج
يباع المبلغ كاملا
العمولة على المشتري
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ + تاريخ
متوفر 27 دولار ويب موني مقابل 185 دج ccp
السعر: 1 دولار = 185 دج
4995 دج
يباع المبلغ كاملا
العمولة على المشتري
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ + تاريخ
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