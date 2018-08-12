عرض بيع بيع مبلغ 500 اورو بايسرا مقابل 217دج فقط

بيانات المعاملة المالية
البائع
amiro7
المبلغ
500 ( EUR )
سعر البيع
217 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايسيرا - Paysera
A

amiro7

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
16 ماي 2017
المشاركات
568
الإعجابات
53
النقاط
17
العمر
24
محل الإقامة
Sebaa
الجنس
ذكر
#1
بســـــــــم الله الرحــــــمان الـــــرحــــيـــــــم​
السلام عليكم...متوفر 500 أورو بايسرا مقابل CCP ...أقل مبلغ للحجز 10 أورو... 1اورو مقابل 217دج فقط ...الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
العمولة لاتوجد...
هام:
تبادل المعلومات يكون عبر الاشراف ...بعد الحجز إنتظر التأكيد من عندي تم أكد الحجز لكي أرسل لك معلومات الدفع عبر المشرف
بعد الدفع يرسل الوصل و يكتب عليه بالقلم : اسم عضوية البائع + اسم عضوية المشتري + اسم المنتدى (منتدى اللمة الجزائرية)
الاثبات في المرفقات
المصدر : تحويل من صديق
ملاحظة :يرجى من المشتري كتابة المعلومات المطلوبة على الوصل وذلك لضمان السير الجيد لعملية الشراء...شكرا
الدفع يكون بعد التحقق من مركز البريد او بعد منتصف الليل (التحقق بعد تحديث الموقع اذا تعذر التحقق من مركز البريد )
 

المرفقات

Fethi.dz

Fethi.dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
7 أوت 2006
المشاركات
3,488
الإعجابات
2,710
النقاط
1,001
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
A

amiro7

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#3
إنضم
16 ماي 2017
المشاركات
568
الإعجابات
53
النقاط
17
العمر
24
محل الإقامة
Sebaa
الجنس
ذكر
#3
قال Fethi.dz:
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
إضغط للتوسيع...
شكرا على الموافقة
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top