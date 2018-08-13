قرصان فى الجزائر حاول اختراق مصرف 49 مرة في ليلة

أصدر القضاء الجزائري حكماً يقضي بسجن قرصان وتغريمه بعدما حاول اختراق مصرف 49 مرة في ليلة واحدة. وحكمت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة على القرصان بـ 6 أشهر نافذة وتغريمه مبلغ 20 ألف دينار جزائري (حوالي 168 دولارا أميركيا).وقد تم اعتقاله بتهمة التورط في محاولة اختراق أنظمة "بنك الخليج الجزائر" لسرقة المليارات من العملة المحلية. ولم ينجح في اختراق نظام البنك رغم أنه حاول 49 مرة خلال ليلة واحدة.وبحسب تقارير محلية، ينتمي القرصان إلى ولاية المسيلة وسط الجزائر، واعترف بالمنسوب إليه، وبرّر فعلته بأنه قد "انتابه الفضول ولم يكن ينوي السرقة".لكن في المقابل، نقلت مصادر محلية عن فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية أن الخلل في نظام البنك "يثبت نيته الإجرامية في تحويل الأموال واختلاسها ومعرفة معلومات حساسة من شأنها أن تضر بالاقتصاد الوطني".