انواع النفوس

أنواع النفوس ♡💕♡

هناك نفوس كالزجاج

لا تتحمل أي خدش من الكلمات القاسية التي ترمي بها

نفوس نمر بها في الحياة مرور الكرام ولا نعرف قيمتها إلا حين نبعد عنهم بكل حرص خوفآ من جرحهم أو خدشهم 💔 ....



وهناك نفوس كالشمس الساطعة

ترسل أشعتها ودفئها الي الجميع ولا تنتظر كلمة شكر

ونتمناها أن لا تغيب أبداً .....



وهناك نفوس كالقمر 💕

نحتاج لها ولا نستطيع البعد عنها نشكي لها ونستمتع ونسهر معها



وهناك نفوس كالثلج 💞

قاسية جامدة باردة ناصعة البياض نعم ولكن لا روح فيها ولا

حياة 😔



ونفوس كالنار 🔥

نراها من بعيد ونتمني أن تشعرنا بالدفء لكن إن اقتربنا منها أكثر أحرقتنا....



ونفوس كالماء 💕

تروينا وقت عطش الزمان نحتاج لهم لا غني عنهم أبدآ في كل وقت .....



وهناك نفوس كالورد 🌷

نتمتع بجمالها وعبيرها وشذاها وألوانها ولا نسلم من أشواكها حين الغدر بها .....



ونفوس كالفراشة 💞

رائعة لا توجد إلا وهي جميلة حساسة برائحة ولون الورد محملة نسعد بها وهي تهيم حولنا تشاركنا أفراحنا وأحزاننا بكل رقة وجمال طيب الله نفوس ك الفراشة ♡🌷♡ .