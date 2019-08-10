بوستات رائعة جدا و حكم

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بوستات كلام جميل جدًا وحكم، البوستات والكلام الجميل عبر مواقع الفيس بوك أخذ حيز ومكانه كبيره جدًا من حياتنا فهو يمثل لبعض الناس الوجه الاجتماعية الذي تتعرف الناس عليها ما هو طبيعة هذا الشخص وكيف يفكر وبماذا يمر ولكن هذا أكبر خطا، ولن تكفي بوستات كلام جميل جدًا وحكم في وصف مدي ضرورتها للناس حاليا في هذه الفترة من الزمن وكم هو خطأ أن تعبر عن ما يدور حولك أو عن حالتك في الملأ للناس من تعرفهم ومن لا يعرفهم فتكون صيد سهل لمن يريد أن يدخل حياتك عن زيف، ولكن إذا أردت أن توصف فكرة أو تقدم معلومة أو نصح للناس فمواقع التواصل الإجتماعي أصبحت من أكبر المنابر التي توصلك إلى هدفك وماذا تفكر وفي نفس الوقت تأخذ منها معلومات جيدة ولكن تحري الدقة في المواقع التي تأخذ منه المعلومات ولذلك سأقدم لكم اليوم بوستات كلام جميل جدًا وحكم وما فائدة الحكم والأقوال فتابعوا.ما هي الحكم ؟ الحكم والمواعظ هي خلاصة تجارب السلف يقولوها أو يدونوها ويستفيد منها الخلف لهم أو الناس جميعاً، يدونون خلاصة خبرتهم وتجاربهم في الحياة ومن هنا يأتي دورنا في البحث على أقوال وحكم ومواعظ السلف لنا لأنها دروس لنا في الحياة نتعلم منها وتعطي لنا خبرة في الحياة، ويجب أن نسرد تلك الحكم والمواعظ لصغارنا لكي يتعلموا قواعد الحياة ويكتسبون خبرة التعامل فيها، يوجد الكثير من الكتب والمراجع لكبار العلماء والمثقفين والمخترعين يسردون فيها سيرتهم الذاتية وتجاربهم في الحياة لكي نتعلم منها .كيف يمكننا أعطاء النصيحة أو عمل بوست تعليمي؟في الأغلب عند أعطاء النصيحة لأحد يجب أن تهيئة نفسياً أن تلك الكلمات أقولها لك من اجل مصلحتك أنت ليس من أجل أن أقلل من شأنك، عند أعطاء النصيحة أو الحكمة أو الموعظة لأحد يجب أن يراها بعينه ويخوض تجربته ويفشل فيها لكي يتعلم الصواب من الخطأ لكي يشعر بقيمة الكلمات التي سوف تنصحه بها، يجب أن تتخير الكلام الذي يليق بالموقف ويجب أن نسرد على صغار السن التجارب والحكم والمواعظ التي تتلاءم مع سنهم ومع المواقف التي من الممكن أن يتعرضوا لها ويجب أن نتحدث إليهم بطريقة تتلاءم معهم دون الضغط أو التوبيخ.أجمل ما قيل من بوستات كلام جميل جدا وحكم: الابتسامة وكلمات الشكر والثناء، والإنصات وعدم مقاطعة حديث الآخرين .. كلها أشياء بسيطة ولن يكلفك شيئاً فعلها، ولكن نتائجها دائماً كبيرة وعظيمة في نفوس الآخرين . عندما تستيقظ من النوم يومياً أبتسم واشكر الله عز وجل علي نعمة البقاء .. فلديك فرصة آخري ويوم آخر من رصيد حياتك تقضية في طاعة الرحمن . لا تتكلم عن نفسك كثيراً، فغموضك يعطيك جاذبية خاصة جداً . خير الأصدقاء هو من إذا رأي منك خيراً نشره، وإن عرف عنك عيباً ستره . لا تعجزك ضخامة الأمنيات .. فربما دعوة واحدة ترفعها إلى الله تجلب لك المستحيل فقط قل يا رب . تعامل مع نفسك كما تتعامل مع صديق عزيز .. سامحها عند الخطأ وشجعها عند التقدم .. وساعدها عند التعثر وكافئها عند النجاح . بعض القلوب لا تعرف أن تكره مهما ظلمتها، وبعض القلوب لا تعرف أن تحب مهما قدمت من أجلها .كلام جميل وحكم:إن لم يكن بحياتك سوي كلمة ” ألم “، أقلب آخر حرفين وأجعلها : ” أمل ” .بعض الأشخاص يسير علي مبدأ : أحاول الاقتراب منك كثيراً حتى تتعلق بي، ثم أبتعد عنك بهدوء، لمجرد أنك أصبحت سهل الوصول .اذا أردت أن تعيش سعيداً، أنزع من قلبك الحقد . النفوس القوية فقط لا تعرف اليأس مطلقاً .أسعدوا منَ تحبوُن قبلَ أنَ تبكوُا علىَ وداعهم .من أعظم الهدايا التي يمكنك أن تهديها لشخص هي : الانتباه له والاهتمام بشئونه .يمكنني أن ألخص كل ما تعلمته عن الحياة في كلمتين : أنها تستمر .أحبـك ليس المهم من قالها أولاً المهم من يتمسك بها حتى النهاية .دفء العائلة والطعام والعافية، غيرك يراها أحلاماً فقط، فالحمد لله عز وجل دائماً وأبداً .كفكف دموعك ليس ينفعك البكاء ولا العويل وانهض ولا تشكي الزمان فما شكا إلا الكسول .عش ما شئت فإنك ميت ,وأحبب من شأت فإنك مفارقه, واعمل ما شئت فإنك مجازى به .أبتسم لأنك تتمتع بصحة وعافية، وهناك من المرضي من يتمني لو يستطيع شرائها حتى لو بأغلى الأثمان وبكل ما يملك .. أبتسم لأنك حي ترزق وغيرك من الأموات يتمنون أن يعودوا يوماً للحياة ليعملوا صالحاً .. لأبتسم لأن لك رب تدعوه وتعبده وغيرك يسجد للبقر .. أبتسم لأنك أنت هو أنت، وهناك غيرك يتمني أن يكون أنت .بوستات وكلام جميل للفيس بوك:المرور بالتجارب المؤلمة والصعبة، غالباً يزيد من ذكاء الشخص ويحسن قدرته علي التصرف وعلي اتخاذ القرارات المهمة في حياته مستقبلاً .الراحة هي سراب الدنيا، كلما ظننت أنك اقتربت منها ابتعدت .. ولن تصلها إلا في الجنة، فلنترك الراحة ولنبحث عن الجنة .لا تحزن كثيراً على افتقاد الجميل فأحياناً يجب أن يرحل ليأتي الأجمل وأفضل .. قُم بتربية قلبك على فقدان الأشياء التي يحبها حتى لا تصدم بالواقع. عندما يراهنون علي فشلك وتنجح، يكون طعم النجاح ألذ .استثمر في نفسك .. استثمر في عقلك .. استثمر في قلبك .. أعطي الأولوية لك أنت ، ولن تندم أبداً .الأبشع من الإهمال .. تفاهة الأعذار .أحياناً موقف بسيط في حياتك، يجعلك تتوقف لتغير ترتيب الأشخاص في حياتك من جديد .وتبقي ” الحمد لله ” هي الكلمة الوحيدة المعبرة عن الحال .إن السعادة تنتقل بالعدوى ..لا تنتظر عدوى أحد .. كن حاملاً لهذا الميكروب .بوستات وأقوال جميلة جدا: أجمل ما يقال كل صباح : اللهم إني وكلتك أمري، فكن لي خير وكيل .. ودبر لي أمري، فإني لا أحسن التدبير .أكرة قوتي عندما أجرح من أحب دون قصد .. وأكره دموعي حين تنزل علي من لا يستحقها رغماً عني .. وأكره حبي حين يمحو كبريائي وكرامتي .ولكننا نحفل بنفس العجوز إذا كان ضمن لوحة فنية على حائط : ما أغبانا، ولسوف نبقى أغبياء إلى أن يولد فنان يرسمنا جميعاً ” .الكاتب الأردني الراحل محمد طمّليه. ” البعض ترفعه الخطيئة، والبعض تسقطه الفضيلة ” الأديب العالمي وليم شكسبير. الناس كالنوافذ ذات الزجاج الملون فهي تتلألأ وتشع في النهار وعندما يحل الظلام ، فإن جمالها الحقيقي يظهر فقط إذا كان هنالك ضوء من الداخل ! ” الأديبة العالمية إليزابيث روس. ” كُن أنت التغيـيـر الذي تُريد أن تراه في هـذا العالـم ” .غاندي ” لا تمشِي أبداً على الطريق المرسوم لأنه يقودك حيث ذهب الآخرون ” .المخترع البريطاني جراهام بل بوستات وحكم: ” إذا خُير أحدكم بين حزبه وضميره، فعليه أن يترك حزبه وأن يتبع ضميره؛ لأن الإنسان يمكن أن يعيش بلا حزب، لكنه لا يستطيع أن يحيا بلا ضمير ”المعارض اللبناني كمال جنبلاط ” الصديق هو الذي إذا حضر رأيت كيف تظه أعمى”.سك لتتأمل فيها، وإذا غاب أحسست أن جزءاً منك ليس فيك ”الأديب الراحل مصطفى صادق الرافعي ” العلم دون دين أعرج، والدين دون علم أعمى” .العالم ألبرت أينشتاين ” ما أكثر الإخوان حين تعدّهم ولكنهم في النائبات قليل ”الإمام الشافعي ” أعطاك الله وجهاً، وأنت تصنع لنفسك أخر”.وليم شكسبير. ” اجعل غاية تشبثكَ في مؤاخاةِ من تؤاخي ومواصلةِ من تواصلُ توطينَ نفسكَ على أنه لا سبيل لكَ إلى قطيعةِ أخيكَ ” .ابن المقفع. ” يمكن للشخص أن يسبب الأذى لآخرين ليس فقط عن طريق الفعل، بل أيضا عن طريق الامتناع عن الفعل؛ وهو في كلتا الحالتين مسئول أمامهم عن الضرر” .جون ستيوارت ميل فيلسوف إنجليزي. ” ليس من إغراء كالبراءة ” .جان بودريلارد فيلسوف فرنسي. ” الموسيقى تعبر عما لا يمكنك قوله ولا تستطيع السكوت عنه ”المفكر العالمي. فيكتور هوغو حكم وأقوال: ” أن تكون أحببت وفقدت من تحب أفضل من أن لا تفقد أحداً أبداً ” .صمويل بتلر روائي انجليزي. ” المقابر مليئة برجال لا غنى عنهم ”السياسي الفرنسي. شارل ديجول ” يحس المرء الآن بإحساس فظيع وهو أن الحرب ليس بإمكانها حسم شيء، وأن الانتصار في حرب مشئوم مثله مثل خسارتها ” الأديبة العالمية. أجاثا كريستي. ” لتكن وفيا لما يوجد بداخلك أنت فقط، فأنت بذلك تجعل من نفسك شخصاً لا غنى عنه ”الأديب العالمي .اندريه جيد. ليس خطأك إن تولد فقيرا، ولكنه خطؤك إن تموت فقيرابل غيتس في اليوم الذي لا تواجه فيه أية مشاكل، تأكد أنك في الطريق الغير صحيحسوامي فيفيكاناندا ثلاثة عبارات للحصول لتحقيق النجاح:1- كن أعلم من غيرك2- أعمل أكثر من الآخرين3- توقع أقل مما يحصل عليه الآخرونويليم شكسبير إذا حققت النصر فليس مطلوبا منك أن تبرر ذلك ولكنك إن هزمت فمن الأفضل إن لا تكون موجودا لتبرر ذلكأدولف هتلر لا تقارن نفسك مع أي شخص في العالم، إن فعلت ذلك فانك تهين نفسكألن ستريك بوستات كلام جميل جدًا وحكم:الفوز لا يعني دائما أنك الأول، ولكنه يعني أنك أفضل من قبلبونني بلير لن أقول إني فشلت 1000 مره، ولكني اكتشفت إن هناك 1000 طريقة تؤدي إلى الفشلتوماس أديسون إذا أحس أحد انه لم يخطأ أبدا في حياته، فهذا يعني أنه لم يجرب أي جديد في حياتهألبرت اينشتاين أشياء في حياتك لا تفعلها فقد الثقة ونكث الوعد وتحطيم العلاقات وكسر القلب لأنها لا تحدث صوتا ولكنها تحدث الكثير من الألمتشارلز لا تَعْجب لشيء..إن للحقيقة وجهين، و للناس أيضا.. ”فاما الآن فلست أبتغي شيئاً إلا أن أفهم كيف أمكن هذا العدد من الناس، من البلدان، من المدن، من الأمم أن يحتملوا أحياناً طاغية واحداً لا يملك من السلطان إلا ما أعطوه ولا من القدرة على الأذى إلا بقدر احتمالهم الأذى منه ” .الأديب آتيين دي لابويسيه.أن تتوقـّع من العالم أن ى الأعرج.بعدل لأنـّك إنسان طيب يشبه نوعًا ما توقّعك ألّا يهاجمك الثـّور لأنـّك نباتي “. الأديب العالمي لاندرو.” نحن مجانين إن لم نستطع أن نفكر ومتعصبون إذا لم نرد أن نفكر وعبيد إذا لم نجرؤ أن نفكر” . الفيلسوف أفلاطون.