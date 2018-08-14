التعامل مع ارتفاع حرارة الطفل بعد التطعيم

Toutaacher
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 13 أوت 2018
- المشاركات
- 10
- الإعجابات
- 0
- النقاط
- 2
- العمر
- 35
- محل الإقامة
- Alger
- الجنس
- أنثى
موضوعنا اليوم عن كيفية التعامل مع ارتفاع درجة حرارة الاطفال والرضع بعد التطعيم..
التطعيم هومستحضر بيولوجي يمنح المناعه المكتسبه للطفل تجاه مرض معين .وهو يحتوي على مايشبه مسبب المرض الحقيقي وغالبا مايصنع من الانواع المقتوله للجرثومه او من سمومها او من بروتيناتها السطحيه .ويعطى التطعيم للطفل لتفادي اصابته باحد الامراض الخطيره التي قد تسبب له الشلل كمرض شلل الاطفال مثلا. وغالبا لايسبب التطعيم اي مضاعفات خطيره باستثناء ارتفاع في درجة حرارة الطفل بعد التطعيم لمدة يومين الى 3 ايام.
مضاعفات التطعيم:
1-احمرار او تورم في مكان التطعيم
2-ارتفاع بسيط او شديد في درجة حرارة الطفل بعد التطعيم
3 فقدان الطفل الشهيه
4 عدم رغبة الطفل في شرب الحليب
5 عدم قدرة الطفل على المشي او اللعب اوحتى الحركه.
طرق علاج ارتفاع درجة حرارة الطفل بعد التطعيم:
1-تخفيف ملابس الطفل
2 اعطاء الطفل الكثير من السوائل اذا كان عمره 5شهور فمافوق
3 اعطاء الطفل دواء خافض حراره امن مثل الباراسيتامول شراب او تحاميل
4 تدليك مكان التطعيم بزيت السمسم او بالزيت اللوز الحلو مع عمل كمادات ماء فاتر مكان التطعيم
5 مراجعة الطبيب المختص اذا استمرت السخونه اكثر من يومين بعد التطعيم.
6 مراجعة اقرب مستشغى اطفال في حال ارتفاع درجة الحراره للطفل ل40 درجه او في حالة حدوث تشنجات او اغماء للطفل.
وسلامتكم
Toutaacher
التطعيم هومستحضر بيولوجي يمنح المناعه المكتسبه للطفل تجاه مرض معين .وهو يحتوي على مايشبه مسبب المرض الحقيقي وغالبا مايصنع من الانواع المقتوله للجرثومه او من سمومها او من بروتيناتها السطحيه .ويعطى التطعيم للطفل لتفادي اصابته باحد الامراض الخطيره التي قد تسبب له الشلل كمرض شلل الاطفال مثلا. وغالبا لايسبب التطعيم اي مضاعفات خطيره باستثناء ارتفاع في درجة حرارة الطفل بعد التطعيم لمدة يومين الى 3 ايام.
مضاعفات التطعيم:
1-احمرار او تورم في مكان التطعيم
2-ارتفاع بسيط او شديد في درجة حرارة الطفل بعد التطعيم
3 فقدان الطفل الشهيه
4 عدم رغبة الطفل في شرب الحليب
5 عدم قدرة الطفل على المشي او اللعب اوحتى الحركه.
طرق علاج ارتفاع درجة حرارة الطفل بعد التطعيم:
1-تخفيف ملابس الطفل
2 اعطاء الطفل الكثير من السوائل اذا كان عمره 5شهور فمافوق
3 اعطاء الطفل دواء خافض حراره امن مثل الباراسيتامول شراب او تحاميل
4 تدليك مكان التطعيم بزيت السمسم او بالزيت اللوز الحلو مع عمل كمادات ماء فاتر مكان التطعيم
5 مراجعة الطبيب المختص اذا استمرت السخونه اكثر من يومين بعد التطعيم.
6 مراجعة اقرب مستشغى اطفال في حال ارتفاع درجة الحراره للطفل ل40 درجه او في حالة حدوث تشنجات او اغماء للطفل.
وسلامتكم
Toutaacher