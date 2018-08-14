فوائد الليمون الدافئ

Toutaacher

Toutaacher

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#1
إنضم
13 أوت 2018
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محل الإقامة
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#1
الموضوع هام جداًجداً يرجى نشر الرساله على أوسع نطاق.🍋🍋

يقول البروفيسور تشن هورين مدير عام🍋 مستشفى الجيش في بكين .. أن الليمونة الدافئة يمكنها انقاذك طول حياتك

يستطيع الليمون الحار ان يقتل الخلايا السرطانية!🍋🍋🍋

اقطع الليمونة الى ثلاثة قطع وضعها في كوب ثم أسكب الماء الحار ((وليس المغلي))،🍋 فستصبح (مياه قلوية )اشربوها يومياً وستفيد أي شخص قطعاً .🍋🍋🍋
*الليمون الحار يستطيع اطلاق مادة حلوه مُرَّه مضادة لخلايا*🍋🍋 *السرطان ، وهي آخر بحث و تطوير لعلاج فعال للسرطان في المجال الطبي.🍋🍋
ليمونك هاوثورن مجرد فيتامين (ج) كما ان الطماطم يجب طهوها للحصول على الليكوبيني🍋🍋🍋..
لعصير الليمون الحار تأثير على الاورام🍋 والاكياس السرطانيه*
*مما ابدى علاجا لجميع انواع السرطانات.🍋
العلاج بواسطة هذا المستخلص سيقوم فقط بتدمير الخلايا الخبيثة ولن يؤثر على الخلايا السليمة..🍋🍋*

ثانياً : الاحماض و احادي حمض الكربوليك في عصير الليمون يمكن ان تنظم ارتفاع ضغط الدم وتحمي من ضيق الشرايين ، ضبط الدورة الدموية ، و تقلل تجلط الدم .🍋🍋🍋
بعد القراءة ، اخبر شخصا آخر ومررها لمن تحبه و احرص على صحتك الشخصية

نصائح:🍋🍋🍋

البروفيسور تشن هورين يشدد على ان اي شخص تلقى هذه الرسالة يضمن على الاقل ان تنقذ حياة شخص ما...🍋

لقد قمت بدوري ، اتمنى ان تساعدوني في نشرها ايضاً .. قوموا بدوركم ..🍋
agua-con-limon.jpg toutaacher
 
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