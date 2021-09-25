معلومات عن الليمون - فوائد الليمون - التداوي بالليمون





عرف الليمون منذ القدم واستخدم في الطب والصناعة وأطلق على شجرة الليمون ملكة الفواكه وسمي حامض الليمون في الطب باسم الحامض الطبي توجد في الليمون أملاح معدنية ومواد حيوية مثل الكالسيوم والحديد والفسفور والمنجنيز والنحاس وفيتامينات( ب1 - ب2 - ب3 - أ - ج - ب ب ) التي تلعب دورا مهما في التوازن العصبي والتغذية وتقوية الجهازالمناعي بجسم الانسان.



ومع نزلات البرد الشائعة والأنفلونزا يُشرب عصيره الطازج حيث يخفف من الأعراض وبالمثل يوقف نشاط أى عدوى أخرى من الممكن أن تظهر كتطورات للأنفلونزا وذلك لخواصه المضادة للبكتريا والفيروسات.



فوائد الليمون والتداوي به



الليمون منقى للدم، يساعد الجسم على التخلص من سمومه.

ثمرة الليمون فعالة فى محاربة الأمراض المرتبطة بالعدوى.

شراء الليمون يساعد على التخلص من الحشرات، فهو مبيد حشرى طبيعى يطرد البعوض والذباب

شرب عصير الليمون مفيد لمرضى القلب لأنه غنى بالبوتاسيوم.

يحب الكثير من الأشخاص اللجوء إلى مهدئات الآلام الطبيعية فى حالة الجروح البسيطة أو الصغيرة.

والليمون أحد المهدئات الطبيعية التى يمكن وضعها على الجروح بالإضافة إلى أنه يوقف النزيف.

يوضع عصير الليمون على لدغة النحل أو الدبور لتخفيف الآلام .

شرب مزيج من عصير الليمون وزيت الزيتون يساعد فى تفتيت الحصوات المرارية .

الليمون من الفاكهة وله خواصه التى تطهر المعدة من أية عدوى.

الليمون يقوى الجهاز المناعى بجسم الإنسان.

الليمون يقوي الشعر .. ويذيب الدهون .. ويرفع المعنويات

عُرف الليمون منذ القدم بتأثيراته العلاجية والجمالية ، بل تأثيراته النفسية أيضا .. فبمجرد أن تشم رائحته ترتفع المعنويات وينشرح الصدر ، ويؤكد ذلك خبراء العلاج بروائح النباتات العطرية .. ولا يقتصر دور الليمون فقط على جعل الروح المعنوية أفضل ، فهو يؤدي دور المادة المقوية للبشرة والمغذية لها وإستخدامه يؤدي إلى إنكماش المسامات الواسعة .

يستخدم الليمون لإزالة البقع من البشرة ، وهو غني بفيتامين ( C ) .. ومضاد للتجاعيد ، ويُستخدم مباشرة على البشرة ، وللحصول على النعومة والجمال يفضل التدليك بزيت الزيتون وعصارة الليمون وترك البشرة لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات ، والليمون مفيد في إذابة الخلايا الميتة للبشرة ، كما يمنحها نعومة فائقة ويجعلها أكثر تألقا ويمكن إستخدامه لعلاج الثآليل والشامات .

يجب إستخدام زيت الليمون بحكمة ودون إسراف وفي مناسبات محدودة ، لأنه قد يتسبب في حرق البشرة ، فلا يجب إستخدامه ثم الخروج تحت أشعة الشمس مباشرة ، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور بقع على البشرة .. والليمون علاج يذيب الدهون في الردفين والساقين ، فلليمون قدرة رائعة على تشكيل خط دفاع آخر لحماية الجمال من كابوس تراكم الدهون ، فالليمون علاج جيد لتخليص البشرة من السموم ، فهو يحمي البشرة وينشط الكليتين لتتخلص من إنحباس السوائل في الجسم وتراكم الدهون ، لذلك يمكن تطهير الجسم من الداخل ( بشرب كوب ماء ساخن مع عصير الليمون ) .

والليمون هو أفضل معالج للشعر .. فعصيره يذيب الدهون وينظم الغدد المفرزة للدهون ، وهو يعد المادة المثالية التي تدخل في تركيب الشامبو لعلاج تزييت الشعر ، ولكن الخبراء ينصحون بإختيار الشامبو الذي يحتوي على الليمون الحقيقي ، وتجنب الشامبو الذي تفوح رائحته بالليمون فقط.

التداوي بالليمون -وصفات لعلاج بعض الأمراض بالليمون



1-لعلاج نزيف الأنف (الرعاف ) بحيث تقطر ثلاث قطرات من الليمون في الانف

2-لتهدئة الاعصاب الناتج عن تضخم الغدة الدرقية والرجفة والتشنج

3-لعلاج الروماتيزم بحيث يتم تناول ليمونة واحدة في اليوم عند بدأ العلاج ثم تزداد في اليوم الآخر ليمونة اخرى وهكذا حتى الليمونة العاشرة في اليوم العاشر وهكذا

4-لعلاج عسر الهضم او الامتلاء بحيث يتم عصر 2 حبة ليمونة في كوب ويضاف اليه كمية بسيطة من الماء مع بيكربونات الصوديوم مما يحدث فوران في الكوب فيتم تناوله مباشرة وستري عجباً بإذن الله

5-لعلاج الأنفلونزا يؤخذ ليمون محلى بالعسل ثلاث مرات يومياً ويمكن اضافة عصير البرتقال معه وفي حالة الحمى الشديدة يتم تدليك الجسم والرأس بالليمون

6-لعلاج حصوات الكلى والمثانة تعصر ثلاث حبات من الليمون على قشرة بيضه بلدي ويتم تركها في طبق لمدة لاتقل عن 10 ساعات دون تغطيته ويتم تناوله صباحاً على الريق

7-لوقف نزيف الدم المتدفق من الجروح بحيث يتم وضع بن مطحون على عصير ليمونه واحدة ووضعه على الجرح فإنه سيوقف الدم مباشرة ولكن يجب تحمل ألم الحمض

8-لعلاج ألم اللثة ونزيفها بواسطة قشر الليمون بعد كشطه بالسكين قدر الامكان لتصبح ناعمه ويظهر لبها يوضع على مكان النزف فإنه يعالج ارتخاء اللثة ويوقف النزيف بإذن الله

9-لعلاج آلام الاسنان وسقوطها يتم تناول كوب عصير ليمون بالماء محلى بالعسل او سكر نبات ويتم فرك الاسنان واللثة بلب الليمون الباقي

10-لعلاج جفاف الجلد تعصر ليمونه واحدة على مقدار مناسب من الجليسرين ويدلك الجلد والاماكن المتشققة بهذا المزيج حتى يتم اكساب الجلد الحيوية والنضارة خاصة في فصل الشتاء

