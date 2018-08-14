Toutaacher
:: عضو منتسِب ::
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- 13 أوت 2018
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- محل الإقامة
- Alger
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- أنثى
عندما يأتي العيد .. يبكي الفقير
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""
-نغفل فتغيب أفكارنا
-نحلم فنهيم في الخيال
-نسرح ونمرح وننسى من حولنا
-نبتسم حين تحيط بنا السعادة
-ننسى الألم نسرح في عالم النسيان
-ننسى أن هناك ألم في قلب فقير وقد لا تكون ضمائرنا ميتة ولكنها نائمة مع النسيان
(إضاءة)
أمر غريب حقاً , حين يرى الشخص حال غيره وفقرهم وحاجتهم الملحة للمساعدة . سيعرف جيداً عندها أنه غني ,
حتى وأن كان هذا الشخص لا يملك سوى راتبه الذي سوف ( ينـتهي ) قبل نهاية الشهر،،
لأن غيره لا ( يملك ) راتباً لـ( ينتهي ) !! ولا(خاطراً ) لـ( يعيش ) ..
صدقوني يريدون ولو ( القليل ) منــا لان القليل بالنسبة لهم ( لقمة عيش ) !!
-عندما يأتي العيد يبكي الفقير
أقبل العيد علينا وها نحن نستعد له باكراً لشراء ما لذ وطاب من المأكل والملبس ،،
بل حتى ما ليس بالضرورة نقوم بشرائه،،
-بالمقابل هناك ( من يبحثون عن العيد ولا يجدوه ) ..
-اسألوا الأسر الفقيرة عن العيد ..
-اسألوا الأطفال الفقراء ( عن ثوب العيد )
و أذا لم يعرفوا الـ ( إجابة) أسألوهم عن (أجسادهم !!) لماذا هي نحيله
-تريدون أن تشعرون قليلاً بإحساس هؤلاء الفقراء في صباح ومساء ( العيد)
عندما تفقدون ( حبيب أو قريب ) ماذا تصنعون ؟!!
-سـتبكون
وتبكون
وتبكون !!
-ستقولون / ليته ( يعود) !!
-هؤلاء الفقراء / كل سنه يفقدون العيد !!
-وكل ( العام ) يبكون !!
-وحالهم يقول بأي حال عدت يا عيد ؟؟؟؟
-هل سنعطيهم ولو ( القليل )
-لماذا لا ندع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ينطبق علينا:
((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاضدهم كمثل الجسد الواحد؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى))؟؟
ختاما
-كم من الأطفال ينامون ويصحون جياع ؟؟!!
-كم من البنات ذبلن وهن بـ ( سن ) الزهور؟!!
-كم من الأمهات ( تتمنى ) أن تُسعد طفلها الصغير ولا ( تقوى !!) وما أصعب تلك اللحظة على الأم !!
-كم من الآباء ( كسرهم ) ذل السؤال
✔✔✔✔✔✔✔✔✔
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""
-نغفل فتغيب أفكارنا
-نحلم فنهيم في الخيال
-نسرح ونمرح وننسى من حولنا
-نبتسم حين تحيط بنا السعادة
-ننسى الألم نسرح في عالم النسيان
-ننسى أن هناك ألم في قلب فقير وقد لا تكون ضمائرنا ميتة ولكنها نائمة مع النسيان
(إضاءة)
أمر غريب حقاً , حين يرى الشخص حال غيره وفقرهم وحاجتهم الملحة للمساعدة . سيعرف جيداً عندها أنه غني ,
حتى وأن كان هذا الشخص لا يملك سوى راتبه الذي سوف ( ينـتهي ) قبل نهاية الشهر،،
لأن غيره لا ( يملك ) راتباً لـ( ينتهي ) !! ولا(خاطراً ) لـ( يعيش ) ..
صدقوني يريدون ولو ( القليل ) منــا لان القليل بالنسبة لهم ( لقمة عيش ) !!
-عندما يأتي العيد يبكي الفقير
أقبل العيد علينا وها نحن نستعد له باكراً لشراء ما لذ وطاب من المأكل والملبس ،،
بل حتى ما ليس بالضرورة نقوم بشرائه،،
-بالمقابل هناك ( من يبحثون عن العيد ولا يجدوه ) ..
-اسألوا الأسر الفقيرة عن العيد ..
-اسألوا الأطفال الفقراء ( عن ثوب العيد )
و أذا لم يعرفوا الـ ( إجابة) أسألوهم عن (أجسادهم !!) لماذا هي نحيله
-تريدون أن تشعرون قليلاً بإحساس هؤلاء الفقراء في صباح ومساء ( العيد)
عندما تفقدون ( حبيب أو قريب ) ماذا تصنعون ؟!!
-سـتبكون
وتبكون
وتبكون !!
-ستقولون / ليته ( يعود) !!
-هؤلاء الفقراء / كل سنه يفقدون العيد !!
-وكل ( العام ) يبكون !!
-وحالهم يقول بأي حال عدت يا عيد ؟؟؟؟
-هل سنعطيهم ولو ( القليل )
-لماذا لا ندع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ينطبق علينا:
((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاضدهم كمثل الجسد الواحد؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى))؟؟
ختاما
-كم من الأطفال ينامون ويصحون جياع ؟؟!!
-كم من البنات ذبلن وهن بـ ( سن ) الزهور؟!!
-كم من الأمهات ( تتمنى ) أن تُسعد طفلها الصغير ولا ( تقوى !!) وما أصعب تلك اللحظة على الأم !!
-كم من الآباء ( كسرهم ) ذل السؤال
✔✔✔✔✔✔✔✔✔