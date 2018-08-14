عندما يأتي العيد

Toutaacher

Toutaacher

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
13 أوت 2018
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النقاط
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العمر
35
محل الإقامة
Alger
الجنس
أنثى
#1
عندما يأتي العيد .. يبكي الفقير
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-نغفل فتغيب أفكارنا
-نحلم فنهيم في الخيال
-نسرح ونمرح وننسى من حولنا
-نبتسم حين تحيط بنا السعادة
-ننسى الألم نسرح في عالم النسيان

-ننسى أن هناك ألم في قلب فقير وقد لا تكون ضمائرنا ميتة ولكنها نائمة مع النسيان

(إضاءة)

أمر غريب حقاً , حين يرى الشخص حال غيره وفقرهم وحاجتهم الملحة للمساعدة . سيعرف جيداً عندها أنه غني ,

حتى وأن كان هذا الشخص لا يملك سوى راتبه الذي سوف ( ينـتهي ) قبل نهاية الشهر،،
لأن غيره لا ( يملك ) راتباً لـ( ينتهي ) !! ولا(خاطراً ) لـ( يعيش ) ..

صدقوني يريدون ولو ( القليل ) منــا لان القليل بالنسبة لهم ( لقمة عيش ) !!

-عندما يأتي العيد يبكي الفقير

أقبل العيد علينا وها نحن نستعد له باكراً لشراء ما لذ وطاب من المأكل والملبس ،،
بل حتى ما ليس بالضرورة نقوم بشرائه،،

-بالمقابل هناك ( من يبحثون عن العيد ولا يجدوه ) ..

-اسألوا الأسر الفقيرة عن العيد ..

-اسألوا الأطفال الفقراء ( عن ثوب العيد )

و أذا لم يعرفوا الـ ( إجابة) أسألوهم عن (أجسادهم !!) لماذا هي نحيله

-تريدون أن تشعرون قليلاً بإحساس هؤلاء الفقراء في صباح ومساء ( العيد)

عندما تفقدون ( حبيب أو قريب ) ماذا تصنعون ؟!!

-سـتبكون
وتبكون
وتبكون !!

-ستقولون / ليته ( يعود) !!

-هؤلاء الفقراء / كل سنه يفقدون العيد !!

-وكل ( العام ) يبكون !!

-وحالهم يقول بأي حال عدت يا عيد ؟؟؟؟

-هل سنعطيهم ولو ( القليل )

-لماذا لا ندع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ينطبق علينا:
((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاضدهم كمثل الجسد الواحد؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى))؟؟

ختاما
-كم من الأطفال ينامون ويصحون جياع ؟؟!!

-كم من البنات ذبلن وهن بـ ( سن ) الزهور؟!!
-كم من الأمهات ( تتمنى ) أن تُسعد طفلها الصغير ولا ( تقوى !!) وما أصعب تلك اللحظة على الأم !!

-كم من الآباء ( كسرهم ) ذل السؤال
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