حين نرسل لبعضنا بالنصح والتذكير



لا يعني أننا في قمة التدين

أو المثاليه أو الكمال..

بل هي رسائل نوجهها لأنفسنا

لعلنا نرتقي.

ونجاهد الهوى..

مهما بلغنا من العلم والتدين

أو الجهل والمعاصي



فنحن بحاجة

للتواصي والتناصح فيما بيننا

لعلنا نكون ممن استثناهم الله

حينما قال :

{ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر }



سنرحل ويبقى الاثر ....



























عندما رأيت ان النصيحة ..... ....