♡♡....اشراقااات صبااااحية.... ♡♡

سلام الله على من دخل الصفحة



◇◇ مدخل ◇◇



حين يستيقظ الصباح و تشرق شمسه

سيأتي الحُلم في مشكاةِ فجرٍ

وعند الصبح تبتسم لنا الأماني







أعضاء و عضوات ملتقى



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اللمة الجزااااائرية

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// أسعد الله // صباحكم و مسائكم //

وبارك لكم في// يومكم و عملكم //

حين نرسل لبعضنا النصح والتذكير

هذا لا يعني أننا في قمة التدين

أو المثاليه أو الكمال

بل هي رسائل نوجهها لأنفسنا لعلنا نرتقي. ونجاهد الهوى..

مهما بلغنا من العلم والتدين

أو الجهل والمعاصي

فنحن بحاجة

للتواصي والتناصح فيما بيننا

لعلنا نكون ممن استثناهم الله حينما قال :

{

إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر)..

سنرحل ويبقى الاثر

هنا مساحة لإشراقتكم الصباحية

ف الصباح أول مشهد نفتح عليه أعيننا بعد ليل طويل

وكلنا أمل أن يكون صباحنا أشد تفاؤلًا أشد جمالًا أكثرُ تغيير

في أنفسنا من سابقه

تفتتحه باشراقات

قد تددفعنا من جديد أن نغيِّرَ روتينًا معينًا..او ان نقوم بتجربة معينة

فكرة نصيحة حديث حكمة ....او مقولة ايجابية



في هذا الموضوع سيكون لكم اشراقات مختلفة تضيء لنا درب الحياة

بباقة من أجمل الكلمات الصباحية التى توقظ فينا الأمل و التجديد

إشراقات متجددة ومساحة مفتوحة لكل من يحمل إشراقة

تضيء فتيل الأمل في دواخلنا إشراقة تبث السرور

والتفاؤل في دواخلنا هنا مكان و متّسع لكل

فكرة لامعة او اضافة هادفة او معلومة قيمة

أو مشاركة ب خبر جديد و مفيد أو حكمة وذكر يغفر الذنب يسعد النفس

تطيب به لنا الحياة

استغفرالله و الحمد لله و الله أكبر



◇◇ مخرج ◇◇

هى أشراقات تترك في الروح أجمل أثر

لتكون ميدان خصيب ينير الفكر و يسعد الروح ويفتح لكم افاق من النور للمضي قدما بروح يملاؤها الامل



تفضلوا على الرّحبِ والسّـــــعة