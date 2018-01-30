♡♡....اشراقااات صبااااحية.... ♡♡

الموضوع في 'ركن التوعية الدينية النسائية' نشر بواسطة ربي اغفرلي, ‏29 جانفي 2018 على 20:50.

  1. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو متألق ::

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    خالة بنات أختي
    سلام الله على من دخل الصفحة

    ◇◇ مدخل ◇◇

    حين يستيقظ الصباح و تشرق شمسه
    سيأتي الحُلم في مشكاةِ فجرٍ
    وعند الصبح تبتسم لنا الأماني



    أعضاء و عضوات ملتقى

    ☆☆☆     اللمة الجزااااائرية☆☆☆


    // أسعد الله // صباحكم و مسائكم //
    وبارك لكم في// يومكم و عملكم //
    [​IMG]



    حين نرسل لبعضنا النصح والتذكير
    هذا لا يعني أننا في قمة التدين
    أو المثاليه أو الكمال
    بل هي رسائل نوجهها لأنفسنا لعلنا نرتقي. ونجاهد الهوى..
    مهما بلغنا من العلم والتدين
    أو الجهل والمعاصي

    فنحن بحاجة
    للتواصي والتناصح فيما بيننا
    لعلنا نكون ممن استثناهم الله حينما قال :
    { إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر)..
    سنرحل ويبقى الاثر


    هنا مساحة لإشراقتكم الصباحية

    ف الصباح أول مشهد نفتح عليه أعيننا بعد ليل طويل
    وكلنا أمل أن يكون صباحنا أشد تفاؤلًا أشد جمالًا أكثرُ تغيير
    في أنفسنا من سابقه
    تفتتحه باشراقات
    قد تددفعنا من جديد أن نغيِّرَ روتينًا معينًا..او ان نقوم بتجربة معينة
    فكرة نصيحة حديث حكمة ....او مقولة ايجابية

    في هذا الموضوع سيكون لكم اشراقات مختلفة تضيء لنا درب الحياة
    بباقة من أجمل الكلمات الصباحية التى توقظ فينا الأمل و التجديد
    إشراقات متجددة ومساحة مفتوحة لكل من يحمل إشراقة
    تضيء فتيل الأمل في دواخلنا إشراقة تبث السرور
    والتفاؤل في دواخلنا هنا مكان و متّسع لكل
    فكرة لامعة او اضافة هادفة او معلومة قيمة
    أو مشاركة ب خبر جديد و مفيد أو حكمة وذكر يغفر الذنب يسعد النفس
    تطيب به لنا الحياة
    استغفرالله و الحمد لله و الله أكبر

    ◇◇ مخرج ◇◇
    هى أشراقات تترك في الروح أجمل أثر
    لتكون ميدان خصيب ينير الفكر و يسعد الروح ويفتح لكم افاق من النور للمضي قدما بروح يملاؤها الامل

    تفضلوا على الرّحبِ والسّـــــعة

    shof_398a405b0a8042b.jpg
     
    ميلينا معجب بهذا.
    ربي اغفرلي, ‏29 جانفي 2018 على 20:50
    #1
  2. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو متألق ::

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    ‏صـباح الخيـر
    ‏لـ شـروق الشـمـس و لـ أفـراحـنا الصـغيـرة
    ‏ولـ ضـحكاتـنا
    ‏ولكل الأشـخاص الذين جـعلـوا من
    حـياتـنا أفـضـل وأجـمـل
    ‏أسعـد ﷲ صـباحكـم
     
    ربي اغفرلي, ‏30 جانفي 2018 على 08:08
    #2
  3. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو متألق ::

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    ربي اغفرلي, ‏30 جانفي 2018 على 08:08
    #3
  4. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو متألق ::

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    ‏للبسطاء الذين يعيشون حياتهم بعفوية و لمحبي السلام و للناس الطيبين أصحاب النوايا المزهرة والقلوب المشرقه و الإبتسامه الدائمه ،

    اسعد الله اوقاتكم بكل خير
     
    ربي اغفرلي, ‏30 جانفي 2018 على 08:10
    #4
  5. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو متألق ::

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    ربي اغفرلي, ‏30 جانفي 2018 على 08:12
    #5
  6. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو متألق ::

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    دعاء عظيم فاكثرو من تكراره

    اٍّلَّلَّهّْمُّ اٍّرزَقِّنِّي نِّعَّمُّة يعَّجٍّزَ عَّنِّهّْاٍّ شّْكّْري ولَّاٍّ تُّبّْتُّلَّينِّي بّْبّْلَّاٍّء يعَّجٍّزَ عَّنِّهّْ صُّبّْري

    .اٍّلَّلَّهّْمُّ اٍّنِّي وكّْلَّتُّكّْ اٍّمُّري فّْأنِّتُّ خٌّير وكّْيلَّ ودٌّبّْر لَّي اٍّمُّري فّْاٍّنِّي لَّاٍّ اٍّحّْسًّنِّ اٍّلَّتُّدٌّبّْير .

    .اٍّلَّلَّهّْمُّ فّْي هّْذاٍّ اٍّلَّيومُّ اٍّرحّْ ثّْمُّ هّْونِّ ثّْمُّ اٍّشّْفّْ كّْلَّ نِّفّْسًّ لَّاٍّ يعَّلَّمُّ بّْوجٍّعَّهّْاٍّ اٍّلَّاٍّ اٍّنِّتُّ .

    .ياٍّ خٌّاٍّلَّقِّي وكّْلَّتُّكّْ اٍّمُّري واٍّسًّتُّودٌّعَّتُّكّْ هّْمُّي فّْبّْشّْرنِّي بّْمُّاٍّ يفّْتُّحّْ مُّدٌّاٍّخٌّلَّ اٍّلَّسًّعَّاٍّدٌّة فّْي قِّلَّبّْي

    ..اٍّلَّلَّهّْمُّ حّْرمُّ عَّلَّى قِّلَّوبّْنِّاٍّ حّْزَنِّ اٍّلَّدٌّنِّياٍّ وحّْرمُّ عَّلَّى اٍّجٍّسًّاٍّدٌّنِّاٍّ نِّاٍّر اٍّلَّاٍّخٌّره ~
    *صبحكم الله بكل خير *
     
    ربي اغفرلي, ‏30 جانفي 2018 على 08:12
    #6
  7. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو متألق ::

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    IMG_20180130_081315_989.jpg
     
    ربي اغفرلي, ‏30 جانفي 2018 على 08:13
    #7
  8. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    صباح الأمل لأولئك البائسيّن الذين يظنون أن العالم بأكمله إنغلق في وجوههم ولا يعلمون أن بعد كل ضيق متسع بإذن الله
    كما تدور عقارب الساعة حول جميع أرقامها تدور بنا الحياة حول جميع الظروف فلا تيأس وترقب الخير من ساعة إلى ساعة
    لا يحدث في كون الله إلا ما أذن به فطب نفسا فالله أرحم بعباده منهم بأنفسهم
    *صباح التفاؤل والأمل*
    اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
    *صــبـــاح الــخــيــر*
     
    ربي اغفرلي, ‏30 جانفي 2018 على 08:13
    #8
  9. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
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    العسر لن يدوم ..والشدة لن تطول والليل يتبعه فجر.. والصبر أجمل العبادات
    والدعاء هو الذي يسحق الهموم ...
    إن الله يعلم القلب النقي ، ويسمع الصوت الخفي ،
    فإذاقلت : يارب .. فإما أن ُيلبي لك النداء، أو يدفع عنك البلاء، أو يكتب لك أجراً في الخفاء.
    اللهم إنا نسألك فرجآ قريبا
    فيسر لنا كلّ خير يا اللّه
    كيف أقنط وَأنت ربي
    ّ وكيف أقلق وأنت حسبيّ
    وكلتك أمرى فلا تكلني إلى أحد سواك..
    صباحكم توكل على الله
     
    ربي اغفرلي, ‏30 جانفي 2018 على 08:14
    #9
  10. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو متألق ::

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    ربي اغفرلي, ‏30 جانفي 2018 على 08:16
    #10
  11. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو متألق ::

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    خالة بنات أختي
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أسأل الله في هذا اليوم ؛
    أن يقسم لكم من محبته ،
    وخشيته ،
    وفضله ،
    ورزقه ما قسم لأوليائه الصالحين ..
    وأن يأتيكم الخير من كل مكان ،
    وفي كل مكان ..
    وأن يفرج عنكم ما ضاقت به صدوركم ،
    وقلت معه حيلتكم ،
    وضعفت عنه قوتكم ..
    وأن يجعلكم دائمآ في حرزه ،
    وأمانه ، وضمانه ..
    وأن يجعل الفردوس الأعلى مستقرآ لكم ، ولوالديكم ، ولأهليكم ،
    ومحبيكم ..
    اللهم إجعلنا مقبولين بكرمك ..
    مكفولين بذكرك ..
    مشمولين بعفوك.
    اللهم صلِّ على نبينا محمدٍ وآله وصحبه أجمعين
    صباح الخير
     
    ربي اغفرلي, ‏30 جانفي 2018 على 08:17
    #11
  12. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو متألق ::

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    خالة بنات أختي
    IMG_20180130_081315_989.jpg
     
    ربي اغفرلي, ‏30 جانفي 2018 على 10:09
    #12
  13. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو متألق ::

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    تشرق شمس الصباح فتشرق معها القلوب والأرواح .. ️
    اللهم سعادة تبسط أجنحتها للمحزونين ..
    و راحة يتدثر بها مرضى المسلمين
    و أمانًا ينعم به المستضعفين منّا ..♥️
    و توفيقًا يظلنا أجمعين ..
    صباحكم خير وسعادة .. ☕
     
    ربي اغفرلي, ‏30 جانفي 2018 على 10:12
    #13
  14. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو متألق ::

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    IMG_20180130_101648_722.jpg
     
    ربي اغفرلي, ‏30 جانفي 2018 على 10:17
    #14

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