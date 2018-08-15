جنتي على الارض



اعتذر ....

وهل الاعتذار يكفي؟؟



اجل، بالنسبة لك يكفي

بسبب طيبة قلبك

ونقاء روحك



لكن ....

بالنسبة لي

لا.. لا يكفي



اعلم اني اذيتك

بطريقة بشعة

لم اقصد

كان غصبا عني

والله يعلم مافي القلوب



كما اعلم انك سامحتني

لكن لا اريدك ان تفعل

لاني لا استحق ​

وانا لم افعل

اقصد لنم ولن اسامح نفسي



ارغب ان اعلم فقط انك بخير

فانا لم ولن انساك ابدا



ارجو ان تطمئنني عليك

هدا كل ما اطلب



اشتاقك ياجنتي على الارض



المزاجية المتمردة missing heart ​