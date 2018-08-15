جنتي على الارض

missing heart
:: عضو بارز ::
اعتذر ....
وهل الاعتذار يكفي؟؟
اجل، بالنسبة لك يكفي
بسبب طيبة قلبك
ونقاء روحك
لكن ....
بالنسبة لي
لا.. لا يكفي
اعلم اني اذيتك
بطريقة بشعة
لم اقصد
كان غصبا عني
والله يعلم مافي القلوب
كما اعلم انك سامحتني
لكن لا اريدك ان تفعل
لاني لا استحق
وانا لم افعل
اقصد لنم ولن اسامح نفسي
ارغب ان اعلم فقط انك بخير
فانا لم ولن انساك ابدا
ارجو ان تطمئنني عليك
هدا كل ما اطلب
اشتاقك ياجنتي على الارض
المزاجية المتمردة missing heart
اقصد لنم ولن اسامح نفسي
ارغب ان اعلم فقط انك بخير
فانا لم ولن انساك ابدا
ارجو ان تطمئنني عليك
هدا كل ما اطلب
اشتاقك ياجنتي على الارض
المزاجية المتمردة missing heart