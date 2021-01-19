لماذا نحن عل الارض ,,,,,,,

mokhtar20

mokhtar20

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لم اشأ ان اضع هذا الموضوع في منتدى الشريعة لكي لا يؤخذ على انه من مصدر التشريع وانما هي تاملات تخطر في راسي احيانا
هذه المرة طرح سؤال في عقلي الا وهو ان كان الله خلق البشر ويعرف كل شخص فيها ويعرف اين مقعده هل هو في الجنة ام في النار فلما نحن هنا في الدنيا ,,,,,,,سؤال يطرح في كل نفس انسان ان كان الله يعرفنا ويعرف افعالنا وهو يعرف حقاااا هل انا في النار ام في الجنة فلما انا موجود اصلااااا في الدنيا ,,,,,
نحن موجودون في الدنيا لان انسان جاحد وكذاب ومجادل ,,,فلو وجد انسان نفسه في النار فماذا سيكون سؤاله لله ,,,,سيقول لله لما انا هنا ,,,,,وسيجيبه الله لانك انسان غير صالح ولو تعيش في الارض ستفعل كذا وكذا وكذا ,,,,ولكن الانسان سينكر وسيتعجب من قول الله و وسيقول لله اني اخافك واطيعك ومستحيل ان افعل هذه الاشياء ,,,,,,ولهذا وضع الله الانسان على الارض ليقيم عليه الحجة والدليل والبرهان على كذبه ومع ذلك سيكذب الا ان تكذبه جوارحه من لسان ويد ورجل ,,,,ويجعلهم شهو د عليه ,,,,,,فنحن على الارض ليدحض كذبنا والله اعلم ,,,,,,,,,
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
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قال الله تعالى في سورة الذاريات (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)

وقال تعالى في سورة الملك ( تَبَارَكَ الَّذِى بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ) [الملك:2]

الجواب على سؤالك لما خلقنا الله إن كان يعرف مصيرنا فهذا جوابه عند الله وحده ودع عنك الشبهات فبعض الأسئلة علمها عند الله في كتاب مبين

بعض الملحدين يحاولن دائماً نبش هكذا مواضيع ليتزع ع فكر المسلم الموحد ويبدأ في البحث عن أجابات لأسئلة ما أنزل الله بها من سلطان

الدعاء يرد القدر المحتوم وهدا يعني أن الله كان قد كتب عليك أن تقع على رأسك تلك الصخرة لكنها بدعاء والدتك بالحفظ او دعائك لنفسك لم تقع با الدعوة كانت اقوى

وهذا دليل على أن هناك أُناس ولدوا أشراراً لكن قد تكون اصابته دعوة مؤمن أو أن الله هداه لغاية يعلمها الله

والله خلق الجن والإنس ليعبدوه وأمرهم بعبادته ووضع لهم الحدود والشرع وأرسل الرسل
والله ليس بحاجة لي او لك او لغيرك لكنه وحده يعلم لما نحن هنا والله خلق الدنيا هذه ليرى من منا الصالح ومن منا غير ذلك
وبعدما ارسل الله الينا الرسل قال ( قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴿١٠٨﴾ ﴾ [يونس آية:١٠٨]

قال ابن القيم - رحمه الله ( وأما الحق الذي هو غاية خلقها – أي : السموات والأرض وما بينهما - : فهو غاية تُراد من العباد ، وغاية تراد بهم
فالتي تُراد منهم : أن يعرفوا الله تعالى ، وصفات كماله عز و جل ، وأن يعبدوه لا يشركوا به شيئاً ، فيكون هو وحده إلههم ، ومعبودهم ، ومطاعهم ، ومحبوبهم ، قال تعالى : ( الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً )
فأخبر أنه خلق العالم ليَعرف عبادُه كمالَ قدرته ، وإحاطة علمه ، وذلك يستلزم معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وتوحيده .

وأما الغاية المرادة بهم : فهي الجزاء بالعدل ، والفضل ، والثواب ، والعقاب ، قال تعالى ( ولله ما في السموات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ) النجم/ 31 ، قال تعالى ( إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى ) طه/ 15 ، وقال تعالى ( ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين ) النحل/ 39 ، قال تعالى ( إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ) يونس/ 3 ، 4 .

الله لا يدخل الناس الى النار او الجنة بمجرد انه انسان صالح او فاسد
بل يدخل الجنة من اجتهد وعبد الله حق عباته وانتهى عن معصيته واطاعه
ويدخل النار من انتهك حرمات الله وضيع الحقوق وكذب وزنى واكل الحرام
هذا والله أعلم.

هل فهمت الآن؟؟
 
A

Alāâ ha

:: عضو منتسِب ::
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18 جانفي 2021
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النقاط
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محل الإقامة
في ارض الله الواسعة
الجنس
أنثى
إن الله تعالى لا يُدخل الناس الجنة أو النار ، لمجرد أنه يعلم أنهم يستحقون ذلك ؛ بل يُدخلهم الجنة والنار بأعمالهم التي قاموا بها ـ فعلا ـ في دنياهم ، ولو أن الله تعالى خلق خلّقاً وأدخلهم ناره : لأوشك أن يحتجوا على الله بأنه لم يختبرهم ، ولم يجعل لهم مجالاً للعمل ، وهذه حجة أراد الله تعالى دحضها ؛ فخلقهم في الدنيا ، وركَّب لهم عقولاً ، وأنزل كتبه ، وأرسل رسله ، وكل ذلك لئلا يكون لهؤلاء حجة على الله يوم القيامة .
قال تعالى : ( رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً ) النساء/ 165 .
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله - :
فصرح في هذه الآية الكريمة : بأن لا بد أن يقطع حجة كل أحدٍ بإرسال الرسل ، مبشِّرين من أطاعهم بالجنة ، ومنذرين مَن عصاهم النار

وفي اعتقادنا أن معرفة الغاية التي خلَق الله الخلق من أجلها ، ومعرفة أن الله تعالى لا يعذِّب أحداً وفق ما يعلم منه سبحانه ، بل جزاء أعماله في الدنيا ، وأن في هذا قطعاً لحجته عند الله.
وفي الاخير لم يتبقى لي الا ان اقول بارك الله فيك على طرح الموضوع
 
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