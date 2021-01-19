لماذا نحن عل الارض ,,,,,,,

mokhtar20
:: عضو منتسِب ::
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لم اشأ ان اضع هذا الموضوع في منتدى الشريعة لكي لا يؤخذ على انه من مصدر التشريع وانما هي تاملات تخطر في راسي احيانا
هذه المرة طرح سؤال في عقلي الا وهو ان كان الله خلق البشر ويعرف كل شخص فيها ويعرف اين مقعده هل هو في الجنة ام في النار فلما نحن هنا في الدنيا ,,,,,,,سؤال يطرح في كل نفس انسان ان كان الله يعرفنا ويعرف افعالنا وهو يعرف حقاااا هل انا في النار ام في الجنة فلما انا موجود اصلااااا في الدنيا ,,,,,
نحن موجودون في الدنيا لان انسان جاحد وكذاب ومجادل ,,,فلو وجد انسان نفسه في النار فماذا سيكون سؤاله لله ,,,,سيقول لله لما انا هنا ,,,,,وسيجيبه الله لانك انسان غير صالح ولو تعيش في الارض ستفعل كذا وكذا وكذا ,,,,ولكن الانسان سينكر وسيتعجب من قول الله و وسيقول لله اني اخافك واطيعك ومستحيل ان افعل هذه الاشياء ,,,,,,ولهذا وضع الله الانسان على الارض ليقيم عليه الحجة والدليل والبرهان على كذبه ومع ذلك سيكذب الا ان تكذبه جوارحه من لسان ويد ورجل ,,,,ويجعلهم شهو د عليه ,,,,,,فنحن على الارض ليدحض كذبنا والله اعلم ,,,,,,,,,
هذه المرة طرح سؤال في عقلي الا وهو ان كان الله خلق البشر ويعرف كل شخص فيها ويعرف اين مقعده هل هو في الجنة ام في النار فلما نحن هنا في الدنيا ,,,,,,,سؤال يطرح في كل نفس انسان ان كان الله يعرفنا ويعرف افعالنا وهو يعرف حقاااا هل انا في النار ام في الجنة فلما انا موجود اصلااااا في الدنيا ,,,,,
نحن موجودون في الدنيا لان انسان جاحد وكذاب ومجادل ,,,فلو وجد انسان نفسه في النار فماذا سيكون سؤاله لله ,,,,سيقول لله لما انا هنا ,,,,,وسيجيبه الله لانك انسان غير صالح ولو تعيش في الارض ستفعل كذا وكذا وكذا ,,,,ولكن الانسان سينكر وسيتعجب من قول الله و وسيقول لله اني اخافك واطيعك ومستحيل ان افعل هذه الاشياء ,,,,,,ولهذا وضع الله الانسان على الارض ليقيم عليه الحجة والدليل والبرهان على كذبه ومع ذلك سيكذب الا ان تكذبه جوارحه من لسان ويد ورجل ,,,,ويجعلهم شهو د عليه ,,,,,,فنحن على الارض ليدحض كذبنا والله اعلم ,,,,,,,,,