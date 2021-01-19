لماذا نحن عل الارض ,,,,,,,

قال الله تعالى في سورة الذاريات (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)



وقال تعالى في سورة الملك ( تَبَارَكَ الَّذِى بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ) [الملك:2]



الجواب على سؤالك لما خلقنا الله إن كان يعرف مصيرنا فهذا جوابه عند الله وحده ودع عنك الشبهات فبعض الأسئلة علمها عند الله في كتاب مبين



بعض الملحدين يحاولن دائماً نبش هكذا مواضيع ليتزع ع فكر المسلم الموحد ويبدأ في البحث عن أجابات لأسئلة ما أنزل الله بها من سلطان



الدعاء يرد القدر المحتوم وهدا يعني أن الله كان قد كتب عليك أن تقع على رأسك تلك الصخرة لكنها بدعاء والدتك بالحفظ او دعائك لنفسك لم تقع با الدعوة كانت اقوى



وهذا دليل على أن هناك أُناس ولدوا أشراراً لكن قد تكون اصابته دعوة مؤمن أو أن الله هداه لغاية يعلمها الله



والله خلق الجن والإنس ليعبدوه وأمرهم بعبادته ووضع لهم الحدود والشرع وأرسل الرسل

والله ليس بحاجة لي او لك او لغيرك لكنه وحده يعلم لما نحن هنا والله خلق الدنيا هذه ليرى من منا الصالح ومن منا غير ذلك

وبعدما ارسل الله الينا الرسل قال ( قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴿١٠٨﴾ ﴾ [يونس آية:١٠٨]



قال ابن القيم - رحمه الله ( وأما الحق الذي هو غاية خلقها – أي : السموات والأرض وما بينهما - : فهو غاية تُراد من العباد ، وغاية تراد بهم

فالتي تُراد منهم : أن يعرفوا الله تعالى ، وصفات كماله عز و جل ، وأن يعبدوه لا يشركوا به شيئاً ، فيكون هو وحده إلههم ، ومعبودهم ، ومطاعهم ، ومحبوبهم ، قال تعالى : ( الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً )

فأخبر أنه خلق العالم ليَعرف عبادُه كمالَ قدرته ، وإحاطة علمه ، وذلك يستلزم معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وتوحيده .



وأما الغاية المرادة بهم : فهي الجزاء بالعدل ، والفضل ، والثواب ، والعقاب ، قال تعالى ( ولله ما في السموات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ) النجم/ 31 ، قال تعالى ( إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى ) طه/ 15 ، وقال تعالى ( ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين ) النحل/ 39 ، قال تعالى ( إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ) يونس/ 3 ، 4 .



الله لا يدخل الناس الى النار او الجنة بمجرد انه انسان صالح او فاسد

بل يدخل الجنة من اجتهد وعبد الله حق عباته وانتهى عن معصيته واطاعه

ويدخل النار من انتهك حرمات الله وضيع الحقوق وكذب وزنى واكل الحرام

هذا والله أعلم.



هل فهمت الآن؟؟