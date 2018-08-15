بارك الله فيكم هداتم روعي وارجعتوني الى الصواب كلامكم بلسم يشفي الجراح صدقوني في تلك اللحظة اثنا كتابة الموضوع شعرت اني سانفجر وكدت ان افعل امر جنوني لو لم اقرا كلماتكم الشافية ساحاول على قدر الامكان معايشة الوضع خلال فترة العيد على الاقل فزوجي خيرني بين الطلاق او تقبل الوضع خيرته بيني وبين اهله فاختار اهله وان دمرت نفسي وابني وزواجي ساكون الخاسرة في الموضوع استغفر الله واتوب اليه الحمد لله على كلشي وبالنسبة لمن اجابوني واعتقدوا اني اريد الطلاق من اجل الخروف وراوه امرا تافها اود التوضيح ان مشكلتي تكمن في الاشخاص الذين ياتون في كل سنة بنفس الطريقة لقضاآ العيد مع والدتهم مشكلتي تكمن في دلك الضغط الدي اعيش فيه واعيشهومع زوجي وكانني خادمة لهم وليس في خروف العيد ...بارك الله فيكم