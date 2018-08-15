السلام عليكم

اهلا بك من جديد



الحمد الله انو بعض ردود فادوك

خلاصة القول و كتعقيب على موضوعك .الامر بيدك انت من تتحكمين في حياتك املا تحكمي فيها بذكاء ..



و الواحد لازم يشوف لبعيد و النظرة تاعو تكون عميقة..الرضا و السعادة هو المطلبين المهمين ف الحياة لكل الازواج و الزوجة لازم تعيش على رضاية زوجها ..



الزوج عمرو ولا يسمح في اهلو..معناه المساومه عليهم فيها الخسارة مضمونه ليك و خينها لا ينفع الندم ،



الحل سهل ديري لي عليك بنية صافية ،قومي بواجباتك و زيد عليها شوي معليش، تكبري في عينو و في عين اهلو..و ربي محال يخيب عبد يدير الزينة مع الناس ..



اصبري برك دوام الحال من المحال ..وحالك اكيد راح يتبدل للأحسن بمرور الوقت و كبر الاولاد...الخ زيني نيتك برك و راح تجيك البشاير من حيث لا تدرين.



ريي يهينك أختي و ربي يفتح عليك بيبان الخير و يرزق السعادة و الهناء.​