تعقيب تعقيب لمشكلة هل الحل هو الطلاق

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2018
#1
إنضم
19 أكتوبر 2013
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الإعجابات
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#1
بارك الله فيكم هداتم روعي وارجعتوني الى الصواب كلامكم بلسم يشفي الجراح صدقوني في تلك اللحظة اثنا كتابة الموضوع شعرت اني سانفجر وكدت ان افعل امر جنوني لو لم اقرا كلماتكم الشافية ساحاول على قدر الامكان معايشة الوضع خلال فترة العيد على الاقل فزوجي خيرني بين الطلاق او تقبل الوضع خيرته بيني وبين اهله فاختار اهله وان دمرت نفسي وابني وزواجي ساكون الخاسرة في الموضوع استغفر الله واتوب اليه الحمد لله على كلشي وبالنسبة لمن اجابوني واعتقدوا اني اريد الطلاق من اجل الخروف وراوه امرا تافها اود التوضيح ان مشكلتي تكمن في الاشخاص الذين ياتون في كل سنة بنفس الطريقة لقضاآ العيد مع والدتهم مشكلتي تكمن في دلك الضغط الدي اعيش فيه واعيشهومع زوجي وكانني خادمة لهم وليس في خروف العيد ...بارك الله فيكم
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة ::
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#2
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#2
تم الاعتماد ولي عودة لاحقا للرد ^^
وربي يهدي بالك ويصلح احوالك اختي الكريمة
ومليحة لما الإنسان يفرغ قلبو ويسمع للناس يمكن ساعة الغضب تفعل الكثير
اذا عندي اي اضافات نرجع بحول الله عزيزتي
وربي يهنيك​
 
أشرقت نفسي

أشرقت نفسي

:: عضو فعّال ::
#3
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ذكريات الماضي
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#3
سلام
على حساب واش قريت أنت حابة تسكني وحدك هادي هي المشكلة الأساسية ني خروف ني والو بسكو قلتي راجلك خيرك بين أهلو والطلاق وانت خيرتيه بينك وبين أهلو!!! تخيلي روحك أنت يخيرك راجلك بينو وبين أهلك أكيد راح تخيري أهلك
كيفاش يتخلى على يماه ؟؟؟وهي لي حملت وتعبت وكبراتو ولا راجل ويجي معاك!!! هنا راكي غلطتي والله للأسف مهما يكون ماتطلبيش طلب كما هذا!!!
أنا نقلك أصبري برك وادعي ربي هو لي يفتح عليك وأكثري من الاستغفار وقراءة القرآن هوما بلسم لكل هم وغم
بلاك قسيت عليك مي هاد لمصلحتك راكي كما أختي ونتمنالك الخير
سلامى
 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
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#4
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المشاركات
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بين ثنايا الأرض لا محاله.
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ذكر
#4
السلام عليكم
اهلا بك من جديد

الحمد الله انو بعض ردود فادوك
خلاصة القول و كتعقيب على موضوعك .الامر بيدك انت من تتحكمين في حياتك املا تحكمي فيها بذكاء ..

و الواحد لازم يشوف لبعيد و النظرة تاعو تكون عميقة..الرضا و السعادة هو المطلبين المهمين ف الحياة لكل الازواج و الزوجة لازم تعيش على رضاية زوجها ..

الزوج عمرو ولا يسمح في اهلو..معناه المساومه عليهم فيها الخسارة مضمونه ليك و خينها لا ينفع الندم ،

الحل سهل ديري لي عليك بنية صافية ،قومي بواجباتك و زيد عليها شوي معليش، تكبري في عينو و في عين اهلو..و ربي محال يخيب عبد يدير الزينة مع الناس ..

اصبري برك دوام الحال من المحال ..وحالك اكيد راح يتبدل للأحسن بمرور الوقت و كبر الاولاد...الخ زيني نيتك برك و راح تجيك البشاير من حيث لا تدرين.

ريي يهينك أختي و ربي يفتح عليك بيبان الخير و يرزق السعادة و الهناء.
 
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