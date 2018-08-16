Toutaacher
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مشاكل وحلول
🔹مشكلة1:
لا استطيع الاستيقاظ من النوم لأداء صلاة الفجر رغم المنبه؟
🔸الحل:
قبل ان تنام وانت على طهارة تقول: اللهم لا تؤمني مكرك ولا تُنسني ذكرك ولا تجعلني من الغافلين اقوم إن شاء الله تعالى الساعة كذا ، إن الله تعالى يوكل بك ملك ينبهك في تلك الساعة.
🔹مشكلة2:
بيتنا يعج بالمشاكل وغير مستقر ؟
🔸الحل:
سبب المشاكل هو الشياطين فإنها لا تجعل البيت مستقر لذلك قراءة القرآن الكريم دائما من افضل الحلول فإن الشيطان يمنع من دخول البيت الذي يقرأ فيه القرآن وتحل محله الملائكة وتزداد البركة فيه.
🔹مشكلة 3:
اشعر بهم وحزن وضيق ؟
🔸الحل:
اكثر من الاستغفار ثم افتح المصحف الشريف واقرأ آياته المباركة .دعاء الحزن:" اللهم إني أعوذ بك من الهم والخزن ، والعجز والكسل والبخل والجبن ، وضلع الدين وغلبة الرجال ."
🔹مشكلة 4:
اعاني في تربية الأبناء كثيرا؟
🔸الحل:
دعاء الوالدين مستجاب فدعوا لهم بالتوفيق والثبات على الدين ولا بأس بأستخدام شتى الوسائل ترغيب وترهيب مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، كذلك الصدقة وصلاح الوالدين وبرّهم لوالديهم أحياء كانوا او اموات يوجب استجابة دعاء الوالدين.
🔹مشكلة5:
في الصلاة يذهب فكري بعيدا عن الصلاة؟
🔸الحل:
اما ان تنظر إلى موضع سجودك ،وعند التشهد تنظر الى السبابة و يستحسن تغيير السور يساعد في التركيز.
🔹مشكلة6:
الكثير يعتقد بوجود الجن وتأثيرهم على ساكني المنزل؟
🔸الحل:
وجود الجن بيننا امر طبيعي فهم من الخلق لكن فيهم المؤمن والكافر ووجود احدهما مبني على مدى الإلتزام بشريعة الاسلامية ،فتجنبوا قنوات الاغاني و كل ما يغضب الله ولا داعي للخوف منهم .
Toutaacher
🔹مشكلة1:
لا استطيع الاستيقاظ من النوم لأداء صلاة الفجر رغم المنبه؟
🔸الحل:
قبل ان تنام وانت على طهارة تقول: اللهم لا تؤمني مكرك ولا تُنسني ذكرك ولا تجعلني من الغافلين اقوم إن شاء الله تعالى الساعة كذا ، إن الله تعالى يوكل بك ملك ينبهك في تلك الساعة.
🔹مشكلة2:
بيتنا يعج بالمشاكل وغير مستقر ؟
🔸الحل:
سبب المشاكل هو الشياطين فإنها لا تجعل البيت مستقر لذلك قراءة القرآن الكريم دائما من افضل الحلول فإن الشيطان يمنع من دخول البيت الذي يقرأ فيه القرآن وتحل محله الملائكة وتزداد البركة فيه.
🔹مشكلة 3:
اشعر بهم وحزن وضيق ؟
🔸الحل:
اكثر من الاستغفار ثم افتح المصحف الشريف واقرأ آياته المباركة .دعاء الحزن:" اللهم إني أعوذ بك من الهم والخزن ، والعجز والكسل والبخل والجبن ، وضلع الدين وغلبة الرجال ."
🔹مشكلة 4:
اعاني في تربية الأبناء كثيرا؟
🔸الحل:
دعاء الوالدين مستجاب فدعوا لهم بالتوفيق والثبات على الدين ولا بأس بأستخدام شتى الوسائل ترغيب وترهيب مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، كذلك الصدقة وصلاح الوالدين وبرّهم لوالديهم أحياء كانوا او اموات يوجب استجابة دعاء الوالدين.
🔹مشكلة5:
في الصلاة يذهب فكري بعيدا عن الصلاة؟
🔸الحل:
اما ان تنظر إلى موضع سجودك ،وعند التشهد تنظر الى السبابة و يستحسن تغيير السور يساعد في التركيز.
🔹مشكلة6:
الكثير يعتقد بوجود الجن وتأثيرهم على ساكني المنزل؟
🔸الحل:
وجود الجن بيننا امر طبيعي فهم من الخلق لكن فيهم المؤمن والكافر ووجود احدهما مبني على مدى الإلتزام بشريعة الاسلامية ،فتجنبوا قنوات الاغاني و كل ما يغضب الله ولا داعي للخوف منهم .
Toutaacher