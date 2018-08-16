مشاكل وحلول

Toutaacher

Toutaacher

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
13 أوت 2018
المشاركات
72
الإعجابات
77
النقاط
3
العمر
35
محل الإقامة
Alger
الجنس
أنثى
#1
مشاكل وحلول
🔹مشكلة1:
لا استطيع الاستيقاظ من النوم لأداء صلاة الفجر رغم المنبه؟
🔸الحل:
قبل ان تنام وانت على طهارة تقول: اللهم لا تؤمني مكرك ولا تُنسني ذكرك ولا تجعلني من الغافلين اقوم إن شاء الله تعالى الساعة كذا ، إن الله تعالى يوكل بك ملك ينبهك في تلك الساعة.
🔹مشكلة2:
بيتنا يعج بالمشاكل وغير مستقر ؟
🔸الحل:
سبب المشاكل هو الشياطين فإنها لا تجعل البيت مستقر لذلك قراءة القرآن الكريم دائما من افضل الحلول فإن الشيطان يمنع من دخول البيت الذي يقرأ فيه القرآن وتحل محله الملائكة وتزداد البركة فيه.
🔹مشكلة 3:
اشعر بهم وحزن وضيق ؟
🔸الحل:
اكثر من الاستغفار ثم افتح المصحف الشريف واقرأ آياته المباركة .دعاء الحزن:" اللهم إني أعوذ بك من الهم والخزن ، والعجز والكسل والبخل والجبن ، وضلع الدين وغلبة الرجال ."
🔹مشكلة 4:
اعاني في تربية الأبناء كثيرا؟
🔸الحل:
دعاء الوالدين مستجاب فدعوا لهم بالتوفيق والثبات على الدين ولا بأس بأستخدام شتى الوسائل ترغيب وترهيب مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، كذلك الصدقة وصلاح الوالدين وبرّهم لوالديهم أحياء كانوا او اموات يوجب استجابة دعاء الوالدين.
🔹مشكلة5:
في الصلاة يذهب فكري بعيدا عن الصلاة؟
🔸الحل:
اما ان تنظر إلى موضع سجودك ،وعند التشهد تنظر الى السبابة و يستحسن تغيير السور يساعد في التركيز.
🔹مشكلة6:
الكثير يعتقد بوجود الجن وتأثيرهم على ساكني المنزل؟
🔸الحل:
وجود الجن بيننا امر طبيعي فهم من الخلق لكن فيهم المؤمن والكافر ووجود احدهما مبني على مدى الإلتزام بشريعة الاسلامية ،فتجنبوا قنوات الاغاني و كل ما يغضب الله ولا داعي للخوف منهم .

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missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#2
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
8,602
الإعجابات
18,668
النقاط
756
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله لاقوة الا بالله تبارك الدي بيد الملك
بارك الله فيك وجزاك كل خير في موازين حسناتك
ارجو ان يكون موضوعا متجددا باذن الله وساحاول المشاركة ان شاء الله
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم
في امان الله وحفظه​
 
Toutaacher

Toutaacher

:: عضو منتسِب ::
#3
إنضم
13 أوت 2018
المشاركات
72
الإعجابات
77
النقاط
3
العمر
35
محل الإقامة
Alger
الجنس
أنثى
#3
وفيك بارك الله نورت حبيبتي سعيدة بمرورك
باذن الله تعالى حبيبتي ان كان للعمر تتمة بارك الله فيك وجزيت الجنة
 
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