مشاكل وحلول

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ماشاء الله لاقوة الا بالله تبارك الدي بيد الملك

بارك الله فيك وجزاك كل خير في موازين حسناتك

ارجو ان يكون موضوعا متجددا باذن الله وساحاول المشاركة ان شاء الله

تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم

في امان الله وحفظه​