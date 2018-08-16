عرض بيع متوفر 300 اورو paysera للبيع مقابل 218دج CCP

بيانات المعاملة المالية
البائع
kacimo samy
المبلغ
300 ( EUR )
سعر البيع
218 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايسيرا - Paysera
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
251
الإعجابات
140
النقاط
9
محل الإقامة
في ارض ربي
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم
متوفر 300 اورو paysera للبيع مقابل التحويل في CCP
السعر: 1 اورو= 218 دج

الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا

العمولة لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع

- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
 

المرفقات

Fethi.dz

Fethi.dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
7 أوت 2006
المشاركات
3,494
الإعجابات
2,712
النقاط
1,001
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
Fethi.dz

Fethi.dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#4
إنضم
7 أوت 2006
المشاركات
3,494
الإعجابات
2,712
النقاط
1,001
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
ذكر
#4
قال belkacem007:
إحجز 100 اورو اخي الدفع يكون غذا
إضغط للتوسيع...
الرجاء الالتزام بالحجز في موضوع واحد بدل طلب حجز نفس الكمية في عدت مواضيع.
 
belkacem007

belkacem007

:: عضو منتسِب ::
#6
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
15
الإعجابات
6
النقاط
3
العمر
20
محل الإقامة
الجزائر
#6
قال Fethi.dz:
الرجاء الالتزام بالحجز في موضوع واحد بدل طلب حجز نفس الكمية في عدت مواضيع.
إضغط للتوسيع...
أخي الدي حجزت عنده الأن ليس متوفر عنده نفذت الكمية التي معه
 
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