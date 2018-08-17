تعزية

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,341
الإعجابات
61,708
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بلغنا نبأ وفاة خالة

أختينا @Malika Tlm

و @أم منيــــــر




ومن واجبنا تقديم العزاء والدعاء لها بالرحمة والمغفرة

رحمها الله وأسكنها فسيح جنانه
ربي يصبر اهلها ان شاءالله
ربي يصبر اختينا @أم منيــــــر و @Malika Tlm




 
Queen Fati

Queen Fati

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#2
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
2,048
الإعجابات
3,480
النقاط
911
محل الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
#2
عظم الله اجركم ورحم فقيدتكم وغفر لها واسكنها فسيح جناته
 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المرشحين
#3
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
17,435
الإعجابات
1,829
النقاط
1,886
محل الإقامة
بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
#3
انا لله و انا إليه راجعون
عظم الله أجركم و غفر لميتكم و أسكنه فسيح جناته و الهمكم الصبر و السلوان.
 
faith8

faith8

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية (خاص)
طاقم المرشحين
#4
إنضم
9 جوان 2013
المشاركات
6,953
الإعجابات
14,759
النقاط
1,286
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
#4
انا لله وانا اليه راجعون
ربي يرحمها ويوسع عليها
عظم الله اجركم
 
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