السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بلغنا نبأ وفاة خالة
أختينا @Malika Tlm
و @أم منيــــــر
ومن واجبنا تقديم العزاء والدعاء لها بالرحمة والمغفرة
رحمها الله وأسكنها فسيح جنانه
ربي يصبر اهلها ان شاءالله
ربي يصبر اختينا @أم منيــــــر و @Malika Tlm
بلغنا نبأ وفاة خالة
أختينا @Malika Tlm
و @أم منيــــــر
ومن واجبنا تقديم العزاء والدعاء لها بالرحمة والمغفرة
رحمها الله وأسكنها فسيح جنانه
ربي يصبر اهلها ان شاءالله
ربي يصبر اختينا @أم منيــــــر و @Malika Tlm