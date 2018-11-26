تعزية: وفاة والدة الأخ <ڄۚــۏڪــﯡڧ>

بسم الله الرحمان الرحيم

لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم

قال تعالى: "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالو إنا لله و إنا اليه راجعون" صدق الله العظيم