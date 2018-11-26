تعزية: وفاة والدة الأخ <ڄۚــۏڪــﯡڧ>

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:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
بسم الله الرحمان الرحيم
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
قال تعالى: "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالو إنا لله و إنا اليه راجعون" صدق الله العظيم
وصلنا خبر وفاة والدة الأخ @ڄۚــۏڪــﯡڧ
باسمي و اسم كل مشرفين اللمة الجزائرية أتوجه بالتعازي الخالصة و المواساة لعائلة المتوفية
راجيين من العلي القدير أن يرحم أم اخينا @ڄۚــۏڪــﯡڧ بواسع رحمته و أن يسكنها فسيح جنانه و يلهم اهلها الصبر و السلوان
اللهم ان كانت من المحسنين فزد حسناتها و ان كانت المسيئين فتجاوز عن سيئاتها
اللهم أبدلها دارا خير من دارها و أهلا خير من اهلها و ادخلها الجنة و اعذها من عذاب القبر و النار
اللهم عاملها بما انت اهله و لا تعاملها بما هي اهله
اللهم اجزها عن الاحسان احسانا و عن الاساءة عفوا و غفرانا
البارحة كانت بينهم و الله هي تغادر لخالقها فادعو لها بالرحمة و المغفرة
و انا لله و انا اليه راجعون
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
قال تعالى: "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالو إنا لله و إنا اليه راجعون" صدق الله العظيم
وصلنا خبر وفاة والدة الأخ @ڄۚــۏڪــﯡڧ
باسمي و اسم كل مشرفين اللمة الجزائرية أتوجه بالتعازي الخالصة و المواساة لعائلة المتوفية
راجيين من العلي القدير أن يرحم أم اخينا @ڄۚــۏڪــﯡڧ بواسع رحمته و أن يسكنها فسيح جنانه و يلهم اهلها الصبر و السلوان
اللهم ان كانت من المحسنين فزد حسناتها و ان كانت المسيئين فتجاوز عن سيئاتها
اللهم أبدلها دارا خير من دارها و أهلا خير من اهلها و ادخلها الجنة و اعذها من عذاب القبر و النار
اللهم عاملها بما انت اهله و لا تعاملها بما هي اهله
اللهم اجزها عن الاحسان احسانا و عن الاساءة عفوا و غفرانا
البارحة كانت بينهم و الله هي تغادر لخالقها فادعو لها بالرحمة و المغفرة
و انا لله و انا اليه راجعون