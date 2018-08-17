عرض بيع بيع مبلغ300دولار بيتكوين دون عمولة مقابل 185دج

بيانات المعاملة المالية
البائع
amiro7
المبلغ
300 ( USD )
سعر البيع
185 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بيتكوين - Bitcoin
A

amiro7

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
16 ماي 2017
المشاركات
638
الإعجابات
59
النقاط
17
العمر
24
محل الإقامة
Sebaa
الجنس
ذكر
#1
بســـــــــم الله الرحــــــمان الـــــرحــــيـــــــم
السلام عليكم...متوفر 300دولار بيتكوين مقابل CCP ...أقل مبلغ للحجز 50 دولار.. 1دولار مقابل 185دج ...
العمولة لاتوجد... السعر حسب محفظة بلوكشين
هام:
تبادل المعلومات يكون عبر الاشراف ...بعد الحجز إنتظر التأكيد من عندي تم أكد الحجز لكي أرسل لك معلومات الدفع عبر المشرف
بعد الدفع يرسل الوصل و يكتب عليه بالقلم : اسم عضوية البائع + اسم عضوية المشتري + اسم المنتدى (منتدى اللمة الجزائرية)
الاثبات في المرفقات
المصدر : اعمال حرة
ملاحظة :يرجى من المشتري كتابة المعلومات المطلوبة على الوصل وذلك لضمان السير الجيد لعملية الشراء...شكرا
الدفع يكون بعد التحقق من مركز البريد او بعد منتصف الليل (التحقق بعد تحديث الموقع اذا تعذر التحقق من مركز البريد )
 

المرفقات

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
984
الإعجابات
2,587
النقاط
151
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
A

amiro7

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#4
إنضم
16 ماي 2017
المشاركات
638
الإعجابات
59
النقاط
17
العمر
24
محل الإقامة
Sebaa
الجنس
ذكر
#4
قال patexos:
إحجز المبلغ و الدفع اليوم إن شاء الله
إضغط للتوسيع...
طيب اخي الكريم تم الحجز لك كامل المبلغ مقابل 55500دج من فضلك اكد الحجز لارسال معلومات الدفع و شكرا
 
A

amiro7

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#10
إنضم
16 ماي 2017
المشاركات
638
الإعجابات
59
النقاط
17
العمر
24
محل الإقامة
Sebaa
الجنس
ذكر
#10
قال 4algeria.com:
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
إضغط للتوسيع...
شكرا على الموافقة ..و يرجى من حضرتكم ايصال معلومات الدفع للمشتري في اقرب وقت و شكرا جزيلا
 
A

amiro7

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#11
إنضم
16 ماي 2017
المشاركات
638
الإعجابات
59
النقاط
17
العمر
24
محل الإقامة
Sebaa
الجنس
ذكر
#11
قال patexos:
الرجاء إرسال المعلومات للدفع
إضغط للتوسيع...
من فضلك اخي الكريم الرجاء منك الصبر الى غاية دخول المشرف و شكرا لك على حسن التفهم..تحياتي
 
A

amiro7

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#13
إنضم
16 ماي 2017
المشاركات
638
الإعجابات
59
النقاط
17
العمر
24
محل الإقامة
Sebaa
الجنس
ذكر
#13
قال patexos:
و الله يا صديقي راني قدام مكتب البريد...و مذابيا ندفعلك الآن...
إضغط للتوسيع...
بالتوفيق اخي الكريم الرجاء اعلامي بعد الدفع حتى اتاكد بدوري انا من البريد و شكرا
 
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